Robaron ocho caballos y los encontraron carneados en un campo vecino

Ocurrió en un campo de la Línea Sur, donde se llevaron la tropilla tras cortar el alambrado. En un establecimiento cercano encontraron sus restos. Una pareja quedó imputada.

La policía allanó un campo de Los Menucos y encontraron faenados los animales que habían sido robados. Hay dos acusados.

Un productor rural de la zona de Los Menucos, la localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina, denunció el robo de una tropilla compuesta por ocho caballos del campo que alquila, conocido como “La Estancia Nueva”.

En la presentación realizada el sábado 2 de este mes en la Comisaría 18 , indicó que había encontrado el alambrado cortado, por donde habrían retirado los animales: un padrillo gateado, una potranca lobuna, una yegua colorada, otra potranca gateada de 7 meses, una yegua overa, otra yegua ruana, otra alazana malacara y una gateada.

Los efectivos de esa unidad policial y la Brigada Rural iniciaron una investigación y las pistas recabadas los llevaron hasta un establecimiento cercano , por lo que tramitaron una orden de allanamiento al Ministerio Público Fiscal de General Roca.

Abigeato Los Menucos

Este sábado concretaron el procedimiento con el acompañamiento de efectivos del Gabinete de Criminalística y de la División Canes, que llevaron los perros Laika y Milagros.

El resultado fue positivo porque encontraron a los animales robados, pero todos muertos: habían sido faenados.

Los restos de los equinos fueron secuestrados, como también elementos e indicios vinculados al hecho denunciado. Entre otras cuatro fusiles, un revolver con balas de distintos calibres, seis cuchillos y distintos tipos de calzados que presentaban manchas rojas, similares a sangre.

También incautaron sierras de mano como las que utilizan los carniceros, ganchos de agarre de carniceros, una máquina estiradora de alambres, un rollo de alambre quemado, lazos, cabestros y otras herramientas de uso campero, un reflector, dos celulares y cerca de 700 mil pesos en efectivo.

A eso le sumaron una antigua camioneta Ford F100 modelo 1969 restos de otros animales silvestres, como guanacos y choiques.

Dos detenidos

Un hombre de 60 años de edad y una mujer de 59 habían sido detenidos e imputados por el delito de abigeato, tenencia ilegal de armas de fuego y les labraron una infracción por la ley 22421, de conservación de fauna.

Pero como hubo un intento de evitar la diligencia policial, les agregaron cargos por “atentado y resistencia a la autoridad”.

La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Verónica Villarruel, quien había recibido los informes sobre lo obtenido en el operativo.

Robaron un tordillo y lo vendían “al corte”

En Catriel también robaron un caballo de pelaje tordillo (blanco) y por un video que se viralizó en las redes sociales descubrieron que vendían su carne “al corte”. El hecho ocurrió el viernes de la semana anterior y los dueños del ejemplar hicieron la denuncia en la Comisaría 9na, informó el sitio catriel25noticias.com.

Los damnificados afirmaron que los autores habían cortado los alambres del predio donde se encontraba el animal, y que luego lo trasladaron hasta un sector cercano al río Colorado, donde lo faenaron.

Caballo carneado Catriel

En el lugar encontraron restos del ejemplar que habían dejado ocultos bajo una lona. A raíz de la denuncia policial también se inicio una investigación, pero no trascendió si hubo avances.

La propietaria del equino expresó su dolor en redes sociales y recibió muestras de adhesión e impotencia ante este nuevo hecho de maltrato animal, ya que tiempo atrás con “Carlitos”, un manso animal de la agrupación de equinoterapia “Kawell Anay”.