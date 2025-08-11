Una mujer ahorcó a su bebé, le pegó ladrillazos hasta matarlo y quiso ocultar el crimen

En las últimas horas se conoció el brutal crimen que protagonizó una mujer, quien asesinó a su bebé de tan sólo 8 meses . La impactante tragedia sacudió a toda la comunidad, dejando un indescriptible dolor.

Según indicó una fuente ligada a la investigación del caso, la mujer ahorcó a su hijo y luego le pegó ladrillazos en su cabeza, provocándole la muerte. Como si fuera poco, tras cometer el asesinato intentó incendiar su vivienda para ocultar lo que había hecho.

Luego de prender fuego su casa las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a las casas linderas , generando pánico entre los vecinos de la localidad bonaerense de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda en Buenos Aires.

policia generica.jpg

La mujer fue detenida tras cometer el crimen

Pese al intento de la mujer por quemar por completo su casa para ocultar el brutal asesinato, la policía realizó un operativo para rodear por completo la zona y pudo detenerla cuando intentaba escapar. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que investiga el caso.

Hasta el momento se desconoce la identidad del padre del bebé y la Justicia busca determinar si la imputada comprende la gravedad de sus actos.

es-uno-los-casos-mas-llamativos-porque-no-se-inscribe-el-pais-hace-decadas Es uno de los casos más llamativos porque no se inscribe en el país desde hace décadas.

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos. Tras un intenso trabajo en el lugar, los bomberos lograron controlar el fuego.

En medio del operativo para apagar el incendio, la policía desplegó un operativo cerrojo en la zona y detuvo a la madre de la víctima.

"Desde la psiquiatría y las neurociencias no hay una única causa. Puede tratarse de un trastorno mental grave, como una psicosis, con ideas delirantes de tipo paranoico", explicó en diálogo con TN Emilio Hidalgo, médico psiquiatra.

"La persona cree erróneamente que su familiar -en este caso, un hijo- es una amenaza. Alguien que trata de envenenarlo, que está haciendo cosas como para acabar con su vida. Y cree que se está defendiendo de eso", agregó.

Una niñera maltrató a un bebé de 7 meses y todo quedó registrado por cámaras

Una familia atravesó duros momentos de angustia y conmoción, tras descubrir que su hijo de apenas siete meses fue víctima de un brutal maltrato físico mientras estaba al cuidado de una niñera. El violento caso salió a la luz gracias a una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

Georgina, la madre del niño, relató que solía revisar las imágenes desde su trabajo para ver cómo se encontraba su hijo. Pero una mañana, presenció una escena desgarradora y lo que vio la dejó en shock: la niñera le dio una fuerte cachetada al bebé, lo presionó contra el colchón y le tapó la boca cuando comenzó a llorar.

La mujer no dudó en regresar de inmediato a su casa, en la ciudad de Córdoba. Al llegar, intentó ingresar, pero la mujer le impidió el paso. Finalmente logró entrar y confrontarla. Para su sorpresa, la niñera no mostró señales de culpa ni arrepentimiento. “No titubeó en ningún momento. Su mirada era como si no hubiera hecho nada”, contó la madre a Telenoche.

Las imágenes que circularon por redes sociales no muestran toda la violencia documentada. En otras partes del video, que no se viralizaron, se ve cómo la niñera le da varias cachetadas seguidas al bebé y lo asfixia parcialmente.