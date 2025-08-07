Mató a su hijo de 8 años y revelaron la estremecedora hipótesis sobre el brutal crimen

Alejandro sigue internado en grave estado y detenido. Se conocieron detalles sobre los datos que recolectó la policía.

Una tragedia estremeció a Lomas de Zamora y generó conmoción entre sus habitantes, donde un hombre está acusado de haber asesinado a su hijo de tan solo 8 años . En las últimas horas, con el avance de la investigación, se ha revelado la principal hipótesis sobre el crimen.

El hombre, identificado como Alejandro Ruffo, de 49 años, intentó quitarse la vida tras el ataque y permanece internado en terapia intensiva en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora bajo custodia policial. La causa fue caratulada como filicidio y sigue sumando elementos escalofriantes.

Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, el crimen habría sido cometido como una cruel venganza luego de que su pareja decidiera separarse .

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a la investigación, “el matrimonio venía con problemas de pareja y ella se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico”. Incluso, la mamá de Joaquín tenía todo listo para dejar la casa familiar.

calle-lomas-zamora-donde-el-hombre-cometio-el-felicidio Calle de Lomas de Zamora, donde el hombre cometió el felicidio.

Por eso su desesperación este martes cuando llamó al 911 porque no podía comunicarse con su pareja, que estaba con el hijo de ambos de 8 años. Cuando los policías de la Bonaerense ingresaron a la casa familiar se encontraron con el horror: el hombre, de 52 años, ensangrentado en el living tras un intento de suicidio; y el niño fallecido sobre la cama matrimonial.

Todo sucedió este martes en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano. Por lo pronto, la funcionaria judicial dispuso la aprehensión del sospechoso de matar a su hijo. Un llamado al 911 alertó a la policía que no podía comunicarse con su pareja, con quien además tiene una hija de 20 años.

Por ello, la Policía Bonaerense fue hacia la casa familiar y al entrar, hallaron al hombre y presunto asesino en “en el living, con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

“Al recorrer por el interior de la vivienda, los policías ingresaron a la habitación matrimonial y, sobre la cama, encontraron al menor de 8 años”, completaron el cuadro trágico en el que Ruffo habría intentado quitarse la vida tras atacar al menor.

crimen-lomas-zamora

Fue el personal del SAME provincia el que constató que el niño estaba muerto. Y de inmediato se solicitó la presencia de la Policía Científica y se dio curso a la fiscal Juanatey sobre lo sucedido.

En tanto, el padre del menor y presunto homicida fue traslado al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente, ya que ingresó a ese centro de salud de Lomas de Zamora con “múltiples heridas cortantes en cuello, ambas muñecas y abdomen”, detallaron las fuentes médicas consultadas. Y agregaron que “presentaba una lesión de 10 centímetros en el blanco izquierdo, además tenía una lesión en una región del páncreas, por lo que se le realizó una pancretectomía distal con conservación esplénica”.

Luego de la intervención lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos con custodia policial.

hospital-gandulfo-lomas-zamora Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Un hombre con problemas de salud mental

Fue la mamá de la víctima y la esposa del imputado por el filicidio quien refirió que Alejandro R. "tiene problemas de salud mental“, en base a lo que confirmaron las fuentes con acceso al expediente. Aunque no estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Sí no estaba de acuerdo con la separación.

Según los registros oficiales, el ahora detenido trabaja en un colegio privado y bilingüe de la zona de Banfield Este y, previamente, había sido empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, que a su vez ofrece servicios mundiales de ingeniería, entre otros. En sus redes sociales abundan las fotos con su hijo.