Supermercados de liquidación: dónde conseguir lavarropas desde $157.249 y con hasta 50% de descuento

Las ofertas ya están activas en varios hipermercados y son por tiempo limitado. Hay modelos con financiación, envío gratis y cuotas sin interés.

Las promociones aplican a modelos automáticos de primeras marcas y se puede comprar desde cualquier parte del país.

Tres reconocidas cadenas de supermercados de Argentina lanzaron una importante liquidación de lavarropas , y los increíbles precios sorprendieron a todos.

Las ofertas son imperdibles, con precios que arrancan en $157.249, rebajas de hasta el 48% y financiación en cuotas. La disponibilidad es limitada así que, si estás pensando en renovar tu electrodoméstico, esta puede ser la oportunidad ideal.

Las promociones aplican a modelos automáticos de primeras marcas y los precios corresponden a las páginas web de los supermercados Carrefour, Coto y Jumbo. Es decir que se puede comprar desde cualquier parte del país.

Con estos precios, las grandes cadenas buscan poder competir con los precios que hay en el exterior, que son tentadores para muchos argentinos.

Cuáles son los increíbles precios en cada supermercado:

Cada supermercado ofrece distintas ofertas, a continuación un listado con marcas y precios:

*Lavarropas con descuento en Carrefour

Lavarropas Carrefour

-Philco 6,5 kg frontal – $529.999 (-48%) | Antes: $1.038.799

-Drean 8 kg superior (gris) – $689.999 (-37%) | Antes: $1.104.999

-Drean 6 kg frontal (blanco) – $604.999 (-35%) | Antes: $932.099

-Drean Gold 6 kg superior – $889.999 (-34%) | Antes: $1.364.999

-Drean 7 kg frontal – $679.999 (-32%) | Antes: $1.013.999

-Drean Gold 8 kg superior (inox) – $1.059.999 (-32%) | Antes: $1.569.699

-Drean semiautomático 7 kg – $289.999 (-30%) | Antes: $416.299

-Drean semiautomático 6 kg – $234.099 (-26%) | Antes: $316.499

-Siam 10 kg semiautomático – $209.999 (-25%) | Antes: $279.999

-Drean semiautomático 5 kg (LRDR57SB0) – $185.999 (-23%) | Antes: $243.399

-Drean semiautomático 5 kg (LRDR56SB0) – $175.999 (-23%) | Antes: $229.799

-Candy 9 kg frontal Smart Fi (antracite) – $999.000 (-23%) | Antes: $1.300.000

-Candy 7 kg frontal (blanco) – $699.000 (-22%) | Antes: $899.000

-Candy 9 kg frontal inverter (blanco) – $949.000 (-20%) | Antes: $1.199.000

-Philco 5,5 kg carga superior – $519.000 (-20%) | Antes: $649.000

*Lavarropas con descuento en Coto

Lavarropas Coto

-Top House 9 kg frontal (plata) – $639.199 (-20%) | Antes: $798.999

-Codini 10 kg semiautomático (blanco) – $157.249 (-15%) | Antes: $184.999

-Drean 10 kg frontal (gris) – $934.999 (-15%) | Antes: $1.099.999

-Drean 6 kg frontal (blanco) – $543.999 (-15%) | Antes: $639.999

-Drean 7 kg frontal (blanco) – $620.499 (-15%) | Antes: $729.999

-Drean 8 kg frontal (gris) – $723.349 (-15%) | Antes: $850.999

-LG 10 kg frontal (negro) – $1.104.999 (-15%) | Antes: $1.299.999

-LG 10 kg frontal (gris) – $999.999 (-20%) | Antes: $1.249.999

-LG 10 kg frontal (blanco) – $1.019.999 (-15%) | Antes: $1.199.999

-Philco 8 kg frontal (blanco) – $934.999 (-15%) | Antes: $1.099.999

-Samsung 6.5 kg frontal (blanco) – $735.249 (-15%) | Antes: $864.999

-Samsung 6.5 kg frontal (plata) – $803.249 (-15%) | Antes: $944.999

-Samsung 7 kg frontal (blanco) – $943.499 (-15%) | Antes: $1.109.999

-Samsung 7 kg frontal (gris) – $994.499 (-15%) | Antes: $1.169.999

-Samsung 9.5 kg frontal (plata) – $1.070.999 (-15%) | Antes: $1.259.999

-Top House 9 kg frontal (blanco) – $599.912 (-22%) | Antes: $764.999

-Whirlpool 7 kg frontal (blanco) – $620.382 (-15%) | Antes: $729.948

-Whirlpool 8 kg frontal (gris) – $849.999 (-15%) | Antes: $999.999

-Whirlpool 9 kg frontal (blanco) – $841.499 (-15%) | Antes: $989.999

-Whirlpool 9 kg frontal (gris) – $892.499 (-15%) | Antes: $1.049.999

-Eslabón de Lujo 7 kg superior (blanco) – $570.349 (-15%) | Antes: $670.999

-Samsung 7.5 kg superior (blanco) – $815.999 (-15%) | Antes: $959.999

-Samsung 8.5 kg superior (blanco) – $849.999 (-15%) | Antes: $999.999

-Whirlpool 11 kg superior (blanco) – $934.999 (-15%) | Antes: $1.099.999

*Lavarropas con descuento en Jumbo

Lavarropas Jumbo

-Lavarropas inverter titanio cf 8kg Wnq80as Whirlpool - $887.999,20 (-20%) - Precio regular: $1.109.999

-Lavarropa 9 Kg Wnq90ab inverter blanco Whirlpool - $919.999,20 (-20%) - Precio regular: $1.149.999

-Lavasec 9,5/6kg Wnc95as inverter titanio Whirlpool - $1.351.999,20 (-20%) - Precio regular: $1.689.999

-Lavarropas semiautomatico 10kg Lsc 10 Columbia - $227.113,20 (-15%) - Precio regular: $267.192

-Lavarropas semiautomatico 5 Kg Lrdr56sb Drean - $150.279,15 (-15%) - Precio regular: $176.799

-Lavasecarropa Wd22db8995bzbg 22kg Lav Samsung - $4.249.999,15 (-15%) - Precio regular: $4.999.999