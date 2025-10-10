Río Negro celebra el acuerdo YPF- Eni para exportar GNL

La alianza contempla una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL y exportaciones estimadas en 14.000 millones de dólares

El Gobierno de Río Negro destacó el acuerdo firmado hoy entre YPF y la empresa italiana Eni , que marca un nuevo paso hacia el desarrollo del proyecto Argentina LNG , la iniciativa que permitirá exportar Gas Natural Licuado desde la costa rionegrina y consolidar la provincia como parte del futuro energético del país.

La firma de este acuerdo representa la decisión final para la presentación de los planos y aspectos más técnicos del proyecto, desde el diseño del sistema de logística, los costos estimados y el cronograma de inversión . Aunque esto no implica la decisión financiera definitiva, constituye un avance para que las compañías avancen en esa línea.

La alianza contempla una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL y exportaciones estimadas en 14.000 millones de dólares . Para su concreción, se planifica un sistema integrado que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina , donde se realizará la exportación.

El gobernador Alberto Weretilneck celebró el acuerdo y enfatizó en el valor estratégico que implica para la Provincia y el país. “Nuestra provincia tiene un rol clave en esta transformación energética. El gas que sale de la tierra patagónica será la base de una nueva etapa de crecimiento y generación de empleo” indicó.

Exportaciones por hasta 20 millones de dólares

El proyecto Argentina LNG incluye el diseño de unidades unidades flotantes de licuefacción, plantas de tratamiento de gas y un gasoducto troncal que unirá Neuquén con la zona costera rionegrina. En esta etapa, YPF y Eni avanzan con la ingeniería técnica y evalúan incorporación de nuevos socios estratégicos del sector energético internacional.

De acuerdo con las proyecciones, una vez que el proyecto esté en plena operación, Argentina LNG podría aumentar su capacidad a 18 millones de toneladas anuales, generando exportaciones por hasta 20.000 millones de dólares. Este desarrollo representa un hito para la industria energética de América Latina y un punto de inflexión para la soberanía energética argentina.

Para Río Negro, se trata de una oportunidad histórica de desarrollo territorial, con efectos inmediatos que impulsarán empleo calificado, infraestructura logística, portuaria y de servicios, además de fortalecer el entramado productivo provincial.

Río Negro parte del engranaje en la producción de GNL

“El país inicia una nueva etapa de desarrollo energético y Río Negro será protagonista. Estamos cumpliendo lo que prometimos: transformar los recursos en trabajo, oportunidades y crecimiento para nuestras pymes y para nuestra gente”, indicó el Gobernador.

Para la provincia de Río Negro, esta oportunidad se traduce en una oportunidad histórica en términos de desarrollo territorial al consolidarse como parte del engranaje de la producción de hidrocarburos.

Vaca Muerta - Puertos de Río Negro

La producción del gas licuado en los yacimientos de Vaca Muerta, el traslado y posterior envío desde la costa rionegrina, significa un avance clave para la economía provincial. Ya que los puertos rionegrinos serán los utilizados para las exportaciones de GNL hacia el exterior.

Las inversiones permitirán transformar los recursos naturales en ingresos económicos que permitan mayor consumo, crecimiento de las pymes y desarrollo de la obra pública.