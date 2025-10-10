Weretilneck contundente contra los partidos nacionales: "Viven de ensuciar y confundir"

El mandatario calificó el show de Javier Milei en el Movistar Arena como “lamentable”. Además, indicó que Espert no pudo explicar el vínculo con Machado.

Weretilneck criticó el deterioro del debate político y la ausencia de propuestas de políticas publicas para cambiar la calidad de vida de la gente.

El Gobernador Alberto Weretilneck apuntó contra los dirigentes de partidos nacionales y los responsabiliza por el deterioro del debate público y la falta de responsabilidad de gestión de políticas públicas para el beneficio de la gente. El mandatario señaló que ya no se discuten ideas y proyectos, por eso reivindicó las candidaturas de Juntos Defendemos Río Negro como representantes genuinos de los intereses de los rionegrinos.

“La política argentina se alejó de discutir ideas y proyectos, algunos sectores viven de ensuciar y confundir” indicó Weretilneck. El mandatario apuntó contra el presidente Javier Milei , al describir su show en el Movistar Arena como “lamentable” . Aseguró que ese tipo de actividades no es gobernar y que su actitud refleja que todavía se sienten en campaña .

Weretilneck acusó a los candidatos políticos de la falta de propuestas en la campaña , análisis de las condiciones de vida de los ciudadanos y la ausencia de conexión con las necesidades genuinas de la gente . Calificó al panorama político como “los mismos de siempre” que repiten los discursos nacionales y no profundizan en los problemas que padece Río Negro.

“Se ve lo mismo de siempre, Soria que fue funcionario de Alberto Fernández, Marks que es La Cámpora y Serguis que es Grabois. Vemos lo de siempre: mentiras, falsedades, agravios e insultos. Nunca una idea, nunca una propuesta para los rionegrinos” enfatizó el Gobernador.

weretilneck soria El mandatario mostró una fotografía que refleja vínculos entre los Soria y el clan Montecino, señalados como los jefes narcos de la región.

El escándalo del financiamiento narco de José Luis Espert y la baja de la candidatura de La Libertad Avanza

A partir de la acusación de recibir financiamiento narco, José Luis Espert, quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, derivó en que se baje de su candidatura por los vínculos con el rionegrino acusado por narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado.

El vínculo sería que Espert recibió el pago de 200 mil dólares por parte de Machado cuando iniciaba su carrera política, sin embargo en Río Negro vuelan las acusaciones y el último apuntado fue Martín Soria, candidato de Fuerza Patria. “Nunca pudo explicar su vínculo con Machado ni el origen de esas transferencias. Terminó como terminó” agregó Weretilneck.

Fred Machado Chacra La chacra rionegrina en la que está detenido Fred Machado.

La foto que delata vínculos entre los Soria y el clan Montecino

"Cuando hablemos de narcotráfico y política en Río Negro hablemos de esto, que es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico, la relación de la familia Soria con la familia Montecino, que tiene innumerable cantidad de asesinatos en Cipolletti" expresó el mandatario al mostrar una fotografía que refleja vínculos entre los Soria y el clan Montecino, señalados como los jefes narcos de la región.

Al ser consultado por medios de comunicación de Bariloche sobre la difusión de esa imagen indicó: “No nos gusta entrar en esas discusiones, pero quisimos demostrar que quienes intentan instalar mentiras y se creen dueños de la moral, son los principales responsables de lo que pasa con el narcotráfico”.

weretilneck soria (1) El Gobernador apuntó contra el clan Soria.

El "lamentable" show de Javier Milei en el Movistar Arena

Las críticas también apuntaron contra la gestión económica del Gobierno Nacional y los incumplimientos del programa propuesto por Javier Milei y los referentes libertarios. “Milei llegó prometiendo que no iba a endeudar más al país y lo único que hizo fue endeudarnos todavía más. Esa es la síntesis de su gestión” agregó.

El Gobernador calificó al clima político nacional como “un show permanente donde nadie se hace cargo de nada”. Consideró que observar las escenas de peleas entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano cada miércoles, constituyen un ejemplo del deterioro de la política.

Juntos Defendemos Río Negro Destacó a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro como los mejores representantes del pueblo, con la sensibilidad para reconocer las necesidades y defender los intereses de la provincia

Además, cuestionó el rol como líder político del presidente Javier Milei, por el show que realizó en el Movistar Arena en un contexto de crisis económica, escándalos sobre el financiamiento de las candidaturas y caída del consumo en niveles históricos. “Lo que hizo Milei en el Movistar Arena es lamentable. Un presidente tiene que gobernar, no hacer espectáculos. Algunos todavía creen que están en campaña y no entendieron que tienen que ocuparse del país” enfatizó el dirigente.

Por último, destacó a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro como los mejores representantes del pueblo, con la sensibilidad para reconocer las necesidades y defender los intereses de la provincia.

“Si eligen a los candidatos de Fuerza Patria o de La Libertad Avanza, olvídense porque a ninguno le interesa Río Negro. En cambio, si eligen a Facundo López, Juan Pablo Muena y Andrea Confini van a tener senadores y diputados que van a defender y cuidar lo que nos pasa a los rionegrinos” concluyó el Gobernador.