Quién es el abogado rionegrino que intimó a la AFA del Chiqui Tapia por los audios del VAR

Crecen fecha a fecha los escándalos, las polémicas y las sospechas por los arbitrajes en el fútbol argentino. Ahora, el abogado rionegrino Jorge Pschunder presentó una intimación dirigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Tapia , en la que solicita el acceso a los audios del sistema VAR correspondientes al partido disputado entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central el pasado 5 de octubre.

El planteo del letrado barilochense se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y otras normas nacionales e internacionales que garantizan la transparencia institucional. Además, el profesional pidió que el material sea difundido a través de los medios de comunicación.

Pschunder, socio activo de Estudiantes y miembro de la filial del Pincha en Bariloche, advirtió que, en caso de no recibir respuesta, se reserva el derecho de iniciar acciones civiles y penales contra el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, los árbitros del encuentro y quienes intervinieron en el sistema VAR.

Los fallos que indignaron al abogado rionegrino

El equipo que impulsó la carrera dirigencial de Claudio Fabián Tapia volvió a quedar en el centro de la escena con polémicos fallos que lo beneficiaron.

Estudiantes reclamó infracción al juez Nazareno Arasa en la acción previa al gol con el que Jhonatan Candia empató para Barracas Central. Luego, la tecnología mostró un polémico trazado de líneas en el tanto anulado a Tiago Palacios, con el que Estudiantes se ponía 2-1.

Es una vergüenza el robo a #Estudiantes.



¿Por qué siempre todo es tan sospechoso? ¿Por qué siempre en el medio está #Barracas? ¿Por qué siempre que hay una polémica para ese equipo dirige #Araza?



Realmente ya aburre. Lo más triste es que no protesta nadie. Nadie hace nada. pic.twitter.com/1ORx3ggjeg — Bauti Flores (@BautiFlores13) October 5, 2025

Durante la fecha previa, Belgrano de Córdoba había sufrido un insólito gol anulado en el Estadio Claudio Fabián Tapia con una infracción inexistente que le privó de empatar ante Barracas.

Este viernes, nuevas polémicas ¿a favor de Barracas?

En el partido que perdió por 1-0 por la fecha 12, San Lorenzo estuvo a punto de ponerse en ventaja ante San Martín de San Juan a los 36 minutos del primer tiempo cuando el capitán Gastón Hernández capturó un rebote en el travesaño y cabeceó solo, pero el arquero Matías Borgogno tapó balón, aunque quedó la polémica. ¿La sacó de adentro?

En una demostración de reflejos, el arquero del santo sanjuanino puso las manos tras el cabezazo de Hernández y evitó el 1-0, pese a que todos los jugadores le reclamaron al árbitro Pablo Dóvalo que la pelota había entrado. Cabe resaltar que para que el tanto se convalide, el balón debe cruzar toda la línea de gol.

Todo San Lorenzo pidió PENAL sobre Reali y después Borgogno le tapó el mano a mano a Tripichio... ¿ERA PENAL? pic.twitter.com/lwnki1tBqP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

Sin embargo, esa no fue la única jugada que dará que hablar en el partido por la fecha 12 del Clausura porque a los 3 minutos del complemento, el local se aproximó al arco del elenco conducido por Leandro Romagnoli y Matías Reali cayó en el área.

Al igual que en la jugada del primer tiempo, desde el VAR nunca llamaron al juez principal para revisar la acción y consideraron que no hubo falta, ya que fue el ex-Independiente Rivadavia quien se chocó con la pierna del defensor Ayrton Portillo.

Un dato no menor es que San Lorenzo pelea con el Barracas del Chiqui Tapia por clasificarse a la Copa Sudamericana.