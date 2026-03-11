Salinas del Gualicho: el Gobierno inspeccionó obras y controló el impacto ambiental de las empresas

El Gobierno de Río Negro realizó una inspección en las obras de la empresa Unipar Indupa. Se verificaron las alcantarillas y el posible impacto ambiental.

Las Salinas del Gualicho , a solo 60 kilómetros de distancia de Las Grutas , es uno de los mayores salares de Argentina . Se trata de una depresión a 72 metros bajo el nivel del mar que ofrece un paisaje blanco e inmenso , que en la actualidad es utilizada para la actividad productiva de extracción de sal y para excursiones de turismo astronómico y trekking para personas que buscan un entorno natural único.

El Gobierno de Río Negro realizó inspecciones en obras que tienen lugar en el acceso a la salina , una revisión que tiene como objetivo mantener las normas de seguridad en la infraestructura del área y garantizar las condiciones del impacto ambiental en el entorno natural.

El control se llevó adelante a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático que verificó que las condiciones sean adecuadas para el desarrollo de la actividad salinera , una intervención clave para el desarrollo de la actividad productiva en San Antonio Oeste.

La Secretaría llevó adelante la inspección en la empresa Unipar Indupa S.A.I.C, ubicada en el acceso a las Salinas, para constatar las condiciones del estado final de la obra “Sistema de Drenaje del Terraplén de Acceso a la Salina- El Gualicho”.

Durante el recorrido, se supervisó el sector del terraplén que permite el acceso a la pertenencia minera “Libertador General San Martín”, área donde la empresa lleva adelante la cosecha selectiva de sal, una actividad histórica que forma parte del entramado productivo provincial.

La extracción de sal: una actividad que produce entre 2 y 3 millones de toneladas anuales

La extracción de sal es una de las principales actividades productivas del área, llegando a una extracción de 3.000 toneladas por día y una producción anual de entre 2 y 3 millones de toneladas.

En el lugar, se verificó la finalización de las alcantarillas instaladas en el terraplén, estructuras necesarias para permitir el drenaje del agua superficial y que contribuyen a preservar las condiciones del camino de acceso, optimizando la operatividad del área productiva y reduciendo posibles impactos ambientales.

salinas gualichoo En las Salinas del Gualicho tiene una producción anual de entre 2 y 3 millones de toneladas.

Los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente constataron el estado visual de las obras y definieron que las condiciones son adecuadas, ya que el sector intervenido está limpio, sin restos de obra, ni residuos, lo que confirma el desarrollo correcto del cierre de los trabajos ejecutados.

Este tipo de controles forman parte de la política provincial que impulsa una nueva etapa productiva para Río Negro, para garantizar el desarrollo de actividades económicas/productivas con reglas claras, supervisión del impacto ambiental y bajo una planificación territorial. El objetivo es cuidar los recursos naturales, preservar una explotación sustentable de los recursos naturales y controlar las condiciones de trabajo para los rionegrinos.

salinas del guacliho Su entorno desértico, aislado y único es ideal para el turismo astrológico.

Excursiones a las Salinas del Gualicho

Su geografía asentada sobre una de las mayores depresiones del planeta, a 72 metros bajo el nivel del mar. Su paisaje desértico, único y cubierto de sal, genera un microclima singular que puede alcanzar temperaturas de 50 grados durante los meses de verano.

salinas Su entorno único desdibuja las perspectivas, por eso es ideal para las fotografías.

Su entorno natural, cubierto de un manto blanco inmenso, genera la visita de cientos de visitas, a través de tours con una duración de 6 horas. La excursión consiste en un recorrido por distintos espacios de las salinas, conocer los depósitos de sal y los más de 8000 usos que tiene la sal.

El tour también recorre la zona industrial, donde se cosechan y se empaquetan los cristales de sal, para finalizar en la zona de las parvas de sal, reconocidos como una depósitos gigantes de sal que pueden acumular hasta 450.000 toneladas.