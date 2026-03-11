Conmovedora despedida al futbolista de 18 años asesinado por defender a su amigo

El brutal episodio ocurrió en pleno centro de Bariloche. El dolor de sus familiares, compañeros de equipo y amigos y de toda una ciudad que reclama "justicia por Tomy".

El desconsuelo de sus compañeros de equipo en la dramática despedida a Tomás.

Los investigadores creen que Tomás Alarcón intervino en la pelea para defender a un amigo. Los testigos, incluso, deslizan que intentó separar. Lamentablemente, en medio de la reyerta fue asesinado de una apuñalada . Era jugador de fútbol y el mundo del deporte y la comunidad de Bariloche en general despiden con profundo dolor al adolescente de 18 años .

El brutal episodio ocurrió el domingo en Bariloche , ciudad que atraviesa horas de extrema angustia tras el crimen de Tomás . Al tiempo que las redes sociales se inundan de mensajes de despedida e indignación, compañeros de equipo, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós en la cancha del Club Social Cultural y Deportivo Martín Güemes , institución donde el joven creció futbolísticamente. Todos reclaman "justicia por Tomy" .

Alarcón había sido parte de la institución desde niño y era muy querido dentro de la comunidad deportiva. Desde el club expresaron públicamente el impacto que generó la noticia: “Hoy el dolor nos atraviesa como club, como compañeros y como familia”, señalaron en un mensaje difundido en las cuentas oficiales de la entidad.

Embed

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el joven deportista. Desde el club Gamberro lo recordaron como amigo del club y acompañaron a sus seres queridos en el duelo, mientras distintas instituciones del fútbol local manifestaron su dolor por la pérdida.

Mensajes llenos de dolor y el pedido de Justicia por Tomy

Los mensajes también estuvieron atravesados por un reclamo de justicia. Dirigentes, compañeros de equipo y vecinos pidieron que el crimen sea esclarecido y que los responsables respondan ante la Justicia. El Soyem también se hizo presente.

Embed

Según la reconstrucción preliminar, Alarcón habría intentado intervenir para defender a un amigo durante la pelea. Tras el ataque fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Por el hecho hay un joven detenido, quien fue interceptado por la policía horas después cuando se trasladaba en un vehículo junto a sus padres. La Fiscalía lo imputó por homicidio y solicitó prisión preventiva mientras continúa la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

Cómo fue el homicidio

De acuerdo con la reconstrucción de la brutal pelea, Tomás había salido a bailar con sus amigos y, cuando cerró el boliche, una chica del grupo los invitó a seguir la noche en una pileta de un edificio frente al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche.

La reunión se extendió hasta el mediodía, cuando decidieron irse. En ese momento estalló una inesperada discusión y todo cambió drásticamente: terminó mediando en una pelea donde perdió la vida.

La gresca ocurrió en la vereda, en la esquina de las calles Ada María Elflein y Otto Goedecke. Fue allí donde Alarcón recibió la puñalada mortal en la zona intercostal derecha, que terminó provocándole una hemorragia interna de la que finalmente no pudo salir. Esto a pesar de que la víctima fue trasladada de inmediato por su amigo al centro de salud más cercano.

Según relataron testigos a los medios locales, Tomás no buscó pelear. Por el contrario, intentó separar a su amigo Dante, que estaba por recibir una golpiza, y fue entonces cuando otro chico de 18 años, el único detenido por el caso, sacó un cuchillo y lo apuñaló. Triste, prematuro e injusto final para una vida tan joven.