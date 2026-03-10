Frutazo por la Memoria en Cipolletti: productos al costo directos desde la chacra

La Universidad Nacional del Comahue realizará una nueva edición de la feria de frutas y verduras regionales que tendrá lugar en Casa Leticia - Sitio de la Memoria. El evento se desarrollará hasta agotar el stock.

En el marco del Mes de la Memoria , este jueves 12 de marzo se realizará una nueva edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue , esta vez la iniciativa tendrá lugar en Casa Leticia , el sitio de la Memoria/ Residencia Universitaria de la Unco. La actividad se desarrollará desde las 14 hasta las 18 horas o hasta agotar stock.

El evento tendrá lugar en Casa Leticia ubicada en Villegas 775, Cipolletti. La propuesta se desarrolla en el Sitio de la Memoria en el marco del mes para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

La iniciativa reunirá a múltiples productores del Alto Valle , vecinos, estudiantes y familias de Cipolletti , que podrán comprar frutas, verduras y productos elaborados con ingredientes regionales a un precio accesible.

Frutazo en unco (1).JPG El Frutazo de la Unco busca crear un puente entre los productores del Alto Valle y la comunidad. Claudio Espinoza

Se trata de una feria de productores locales que ofrecerán sus alimentos frescos a precios bajos. Es una propuesta comunitaria que crea un puente entre los productores del Alto Valle y los consumidores, para acortar la cadena de comercialización y garantizar precios al costo.

En la XI edición se venderán frutas frescas de estación, alimentos agroecológicos, artesanías, conservas y productos elaborados de primera mano. Además, se proponen alternativas saludables para incorporar a las mesas familiares.

Frutazo en unco (4).jpg El evento venderá frutas, verduras, productos regionales, conservas y huevos. Claudio Espinoza

Una feria para crear puentes entre la Universidad y la comunidad

El Frutazo es una feria universitaria y comunitaria, organizada por el Frente estudiantil Encuentro Comahue, que conecta de manera directa a los pequeños productores de Cipolletti, Centenario, Plottier, Vista Alegre y demás localidades para ofrecer productos frescos a precios accesibles.

Frutazo en unco (6).jpg El evento reúne productores de Cipolletti, Centenario, Plottier y Vista Alegre. Claudio Espinoza

Durante la jornada, las personas que asistan podrán comprar directamente a los chacareros, sin intermediarios que encarezcan la cadena de producción y por ende el precio final del producto. Por esta razón, se garantizarán los precios bajos en todos sus productos.

Además, los precios accesibles también permiten comprar en cantidad frutas y verduras, la posibilidad de realizar conservas, compota o alimentos congelados, para una mayor organización familiar de la alimentación.