Tras años de reclamos, adjudicaron las obras de la Escuela Especial 24 de Cipolletti

Se adjudicó por $384 millones la obra de ampliación y refacciones en la Escuela Especial 24 de Cipolletti.

La provincia preadjudicó la licitación para las obras de ampliación y refacciones de la Escuela Especial 24 de Cipollletti.

Luego de años de reclamos vinculados a las condiciones edilicias y en medio de la reciente polémica por el traslado temporal de estudiantes a otro edificio durante el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno de Río Negro adjudicó finalmente la obra de ampliación y refacciones integrales de la Escuela de Educación Especial N° 24 de Cipolletti .

La medida quedó oficializada a través del decreto 154/2026 , publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba la Licitación Pública 58/2025 destinada a ejecutar una intervención edilicia integral en el establecimiento educativo.

La obra contempla una inversión superior a los $384 millones y tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos , una vez iniciados los trabajos. El objetivo es mejorar de manera sustancial las condiciones edilicias, funcionales y de seguridad de una institución que desde hace años viene reclamando obras de infraestructura.

ESCUELA ESPECIAL 24 CIPOLLETTI.png El edificio de la escuela presentaba desde hace años inconvenientes en sus espacios. Alejo Maimo

Qué obras se realizarán en la escuela

El proyecto prevé una intervención amplia que incluye ampliaciones, refuncionalización de espacios y renovación de instalaciones. Entre las tareas principales se destacan:

Ampliación de la cocina con incorporación de despensa y sala de máquinas.

con incorporación de despensa y sala de máquinas. Refacción integral de sanitarios del establecimiento.

del establecimiento. Ampliación del comedor escolar , uno de los espacios clave para la dinámica diaria de la institución.

, uno de los espacios clave para la dinámica diaria de la institución. Adecuación del aula 18 para su funcionamiento como aula común.

para su funcionamiento como aula común. Renovación completa de instalaciones de gas, agua, cloacas y electricidad.

de gas, agua, cloacas y electricidad. Construcción de un patio recreativo con juegos adaptados para estudiantes con discapacidad.

con juegos adaptados para estudiantes con discapacidad. Cierres perimetrales para reforzar la seguridad del edificio.

para reforzar la seguridad del edificio. Trabajos generales de pintura y terminaciones en todo el establecimiento.

Además, el proyecto incluye mejoras en el entorno escolar para favorecer la accesibilidad y el uso de los espacios por parte de los estudiantes.

La iniciativa fue elaborada por la Coordinación General de Infraestructura Escolar, que desarrolló la documentación técnica, planos, cómputo y presupuesto, así como el plan de trabajo y la curva de inversión para ejecutar la obra.

Escuela especial 24 cipo.png El patio de la institución también será intervenido. Archivo

La licitación y las ofertas presentadas

Durante el proceso licitatorio se presentaron cuatro empresas constructoras interesadas en ejecutar la obra.

Las ofertas recibidas fueron:

Primux S.R.L. , con una propuesta de $445.169.739,89

, con una propuesta de $445.169.739,89 Aya Service S.R.L. , con una oferta de $384.123.691,45

Kuma S.R.L. , con un presupuesto de $489.256.676,66

, con un presupuesto de $489.256.676,66 BRB S.R.L., con una propuesta de $443.604.806,25

Tras el análisis técnico y económico, la comisión de pre adjudicación recomendó otorgar la obra a Aya Service S.R.L., cuya oferta fue considerada la más conveniente para los intereses del Estado provincial.

La empresa tiene domicilio legal en la ciudad de Cipolletti y será la responsable de ejecutar los trabajos una vez firmado el contrato correspondiente con el Ministerio de Educación.

El decreto también establece que la firma recibirá un anticipo financiero del 30% del monto total del contrato, equivalente a más de $115 millones, destinado a iniciar las tareas.

escuela 24 cipolletti refacciones padres (2) Los padres de la institución llevaron adelante refacciones durante 2025 en algunos espacios. Gentileza

Un proyecto que llega en medio de la polémica

La adjudicación de la obra se produce en un contexto de tensión dentro de la comunidad educativa. Días atrás, docentes y familias habían expresado su rechazo a la decisión del Ministerio de Educación de trasladar temporalmente el funcionamiento de la Escuela Especial 24 al edificio de la Escuela Especial 4 mientras duren las obras.

Desde el gremio docente Unter y desde distintos sectores de la comunidad educativa se cuestionó la medida al considerar que podría generar problemas de espacio y afectar la organización pedagógica de ambas instituciones.

El Ministerio, por su parte, defendió la decisión al señalar que el traslado es transitorio y responde a la necesidad de ejecutar una intervención integral largamente reclamada.

AS-Cipolletti-Abrazo Simbolico Esc.Esp. 24 (4).JPG Los reclamos de los padres y docentes llevaban años para exigir mejoras en la insitutción. Antonio Spagnuolo

Inversión en infraestructura educativa

Según establece el decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y la ministra de Educación Patricia Campos, el financiamiento de la obra se realizará a través de partidas correspondientes a la Ley de Financiamiento Educativo.

En total, el compromiso presupuestario para el ejercicio 2026 asciende a $411.841.440,58, monto que incluye la adjudicación de la obra y la estimación de redeterminación de precios.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la intervención permitirá modernizar el edificio, ampliar espacios clave para la vida institucional y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes con discapacidad.