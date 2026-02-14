El Ministerio salió a aclarar la polémica por escuelas especiales en Cipolletti

Tras las críticas, Educación afirmó que “no hay superpoblación ni cierre” y defendió el traslado temporal por obras en la Escuela Especial 24 de Cipolletti.

Educación desmintió la unificación de las escuelas especiales 4 y 24 de Cipolletti.

Luego de la f uerte polémica generada en Cipolletti por la decisión de trasladar temporalmente a la Escuela de Educación Especial N° 24 al edificio de la Escuela Especial N° 4, el Ministerio de Educación de Río Negro salió a responder a los cuestionamientos planteados por el gremio Unter y por familias de estudiantes.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, la medida había sido calificada como “improvisada” y “perjudicial” por distintos sectores de la comunidad educativa, que advirtieron sobre posibles situaciones de hacinamiento, pérdida de identidad institucional y afectación de las trayectorias pedagógicas.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial aseguraron que se trata de un traslado transitorio, planificado y necesario para llevar adelante una obra integral largamente demandada.

Abrazo simbólico especial 24 Cipolletti.png Padres y docentes, rechazaron el traslado y funcionamiento de la EEE 24 al edificio de la 4 a pocos días del inicio escolar. Gentileza

“No hay superpoblación ni improvisación”

La directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó a LM Cipolletti que el dispositivo diseñado contempla las particularidades de ambas instituciones y descarta los escenarios planteados por el gremio.

“No genera ningún tipo de superpoblación de aulas, ni tampoco en los espacios. El dispositivo planificado ha sido analizado y organizado atendiendo a la matrícula de ambas instituciones, los distintos agrupamientos y sus características”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la organización incluye la distribución de espacios compartidos con criterios pedagógicos, buscando garantizar el normal desarrollo de las actividades.

La funcionaria también rechazó que se trate de una decisión improvisada. Según indicó, el proceso incluyó evaluaciones técnicas, instancias administrativas y análisis junto al Consejo Escolar de Cipolletti.

Marcela Strahl Marcela Strahl, directora general de Educación de Río Negro. Gentileza

Sin alternativas edilicias en la ciudad

Uno de los puntos más cuestionados por familias y docentes fue la falta de un edificio alternativo para el funcionamiento de la Escuela Especial N° 24 durante el período de obra.

Sobre este aspecto, Strahl dijo: “No existe en Cipolletti otro edificio que pueda contemplar las condiciones necesarias para el traslado de toda la institución”.

Frente a ese escenario, explicó que la opción de compartir el edificio con la Escuela Especial N° 4 es la única viable para garantizar la continuidad pedagógica.

“Se ha ofrecido esta posibilidad porque permite dar continuidad a la propuesta pedagógica de cada institución, atendiendo a sus particularidades y sosteniendo la identidad de cada escuela”, afirmó.

Escuela Especial 4.JPG Por obras planificadas, los alumnos y docentes de la 24 pasaran a tener clases en el edificio de la especial 4. Archivo

Una obra integral con plazo de 150 días

Desde el Ministerio detallaron que la intervención en la Escuela Especial N° 24 tendrá una duración estimada de 150 días y contempla una refacción integral del edificio.

Entre las principales tareas previstas se encuentran la reconstrucción de la rampa de acceso, la adecuación de instalaciones de gas y agua, la renovación del sistema cloacal, la ampliación de espacios como comedor y aulas, y la reubicación de la cocina.

Además, se realizará la reconstrucción de sanitarios, mejoras en el playón exterior, intervención en muros perimetrales y pintura general del establecimiento.

Según indicaron, estas obras responden a “demandas históricas” de la comunidad educativa y buscan mejorar de manera definitiva las condiciones edilicias.

Escuela especial 24 cipo.png Las obras planificadas en el edificio de la 24, contempla un estimado de 150 días. Archivo

“No se cierra ni se fusiona ninguna escuela”

Por otro lado, Strahl desmintió de forma enfática que exista un proceso de fusión o cierre de instituciones, uno de los principales temores expresados por Unter.

“Jamás se habló de cerrar una escuela ni de fusionar instituciones, y mucho menos de una escuela de la modalidad especial. La decisión es exactamente la contraria: fortalecerla y jerarquizarla”, aseguró.

La funcionaria sostuvo que la obra implica reconocer el valor de la institución y proyectarla a futuro con mejores condiciones para estudiantes y docentes.

ESCUELA ESPECIAL 24 CIPOLLETTI.png Educación sostuvo que el traslado "no vulnera derechos ni trayectorias educativas de los alumnos". Alejo Maimo

Una mirada pedagógica sobre el compartir espacios

Más allá de la discusión edilicia, desde el Ministerio también plantearon una mirada pedagógica sobre la convivencia temporal de ambas escuelas.

“Compartir espacios educativos no vulnera derechos ni trayectorias; por el contrario, puede enriquecer las experiencias y fortalecer los aprendizajes”, señalaron.

En esa línea, consideraron que el encuentro entre estudiantes y docentes puede representar una oportunidad desde el enfoque inclusivo de la educación especial.

“Si la educación especial se sustenta en la inclusión, la empatía y el respeto, el encuentro con otros no debe interpretarse como una amenaza, sino como una oportunidad pedagógica y humana”, agregó Strahl.