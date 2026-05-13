Río Negro implementa "Pausa Digital": el uso del celular en las escuelas ahora está regulado

El ministerio de Educación definió un protocolo para el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Ni prohibición, ni uso libre. Los detalles.

Con una política definida como responsable y pedagógica, el Gobierno de Río Negro comenzará a implementar, mediante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos , el dispositivo denominado Pausa Digital . Esta iniciativa busca iniciar un trabajo profundo en las escuelas rionegrinas respecto al buen uso del celular y las tecnologías de la información.

La medida surge como una respuesta institucional a la preocupación creciente sobre el impacto de los dispositivos tecnológicos en infancias, adolescencias y juventudes dentro del ámbito escolar.

El proyecto, que comenzó a gestarse en diciembre a través del Área de Innovación e Investigación Educativa , se aleja de las tendencias prohibicionistas observadas en otros países.

Investigación y rechazo a la prohibición total

La psicopedagoga y docente Paula Quezada, Coordinadora del Área, explicó los fundamentos de este enfoque: "Empezamos a investigar las medidas y políticas implementadas en los otros países y fuimos observando que en los países donde avanzaron en políticas restrictivas, no solo no pudieron eliminar por completo el uso del celular sino que se profundizaron algunas desigualdades en función del acceso, de los usos, generando que los y las estudiantes hagan malos usos de los celulares".

En este sentido, Pausa Digital propone un uso regulado con fines estrictamente pedagógicos. "No están prohibidos los celulares, pero tampoco su uso está librado al azar. Tiene que haber una propuesta concreta, pedagógica, con fundamentos didácticos y metodológicos para poder llevarlo adelante", detalló Quezada.

Las tres claves del dispositivo

El programa se estructura sobre tres documentos ordenadores que guiarán la práctica en las instituciones:

Primer documento: Orientaciones pedagógicas para los distintos niveles y modalidades. Pone énfasis en la corresponsabilidad con las familias, según sea el caso de Educación Inicial o Superior.

Segundo documento: Se enfoca en la Inteligencia Artificial y cómo esta tecnología modifica las prácticas de enseñanza y aprendizaje, buscando enmarcar la labor docente.

Tercer documento: Apunta específicamente al uso regulado del celular, encuadrándolo dentro de lo que son los consumos problemáticos. Según Quezada, esto permite observar indicadores para la comunicación temprana con las familias y la articulación con otras instituciones.

celular escuela aula colegio Río Negro regulará el uso del celular en las escuelas.

¿Qué implica el "uso regulado" del celular?

La regulación establece límites claros sobre cuándo y para qué se pueden utilizar los dispositivos. Según la funcionaria, "el uso regulado es entender que hay momentos en donde el celular está permitido para buscar información, para trabajar con algún tipo de herramienta digital y no está permitido para redes sociales, para sacar fotos, para todo lo que puede generar consecuencias en los vínculos y en las convivencias escolares".

Para fortalecer este esquema, el próximo 14 de mayo, durante las jornadas de Escuela + Familia, se trabajará en profundizar los acuerdos escolares de convivencia de cada institución, puntualizando el tema del celular.

Convivencia escolar y redes sociales

Ante situaciones recientes de amenazas o conflictos que afectan la convivencia en el país, el dispositivo busca actuar de forma preventiva. Quezada destacó la necesidad de enseñar a los estudiantes cómo vincularse en el entorno digital: "Entender que la gran mayoría de las situaciones de convivencia empiezan en las redes sociales y se trasladan luego al escenario escolar".

Finalmente, se aclaró que el objetivo no es demonizar la tecnología, sino ofrecer la posibilidad de reflexionar en medio de la cultura de la inmediatez. Pausa Digital no se presenta como un castigo, sino como una herramienta para enseñar a "detenerse, a regular y a decidir" dentro de la cultura digital actual.