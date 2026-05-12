A qué ciudad de Río Negro se dirigían los estudiantes estafados por la preceptora

Juntaron dinero durante más de un año, pero nunca viajaron. La docente está acusada de quedarse con unos 50 mil dólares.

Estudiantes de una escuela técnica de Bragado﻿ fueron estafados por su preceptora. Foto: Gentileza.

El viaje soñado de estudiantes de una escuela técnica de Bragado tenía como destino la localidad rionegrina de El Bolsón , en plena Patagonia.

Hasta allí planeaban volar tras meses de esfuerzo , pero el proyecto se derrumbó en medio de un escándalo que sacudió a toda la comunidad.

Más de 37 familias habían trabajado durante más de un año para reunir el dinero necesario. Rifas, ventas de comida y eventos fueron clave para juntar los fondos.

Cada alumno había aportado cerca de un millón de pesos para concretar el viaje educativo.

La confesión que desató la bronca

Según relataron familiares, la preceptora encargada de administrar el dinero terminó admitiendo lo ocurrido.

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“Me patiné la plata”, habría dicho de manera informal, tras meses de excusas y demoras.

Durante ese tiempo, incluso presentó supuestos comprobantes de empresas de turismo que ahora se sospecha eran falsos.

Cómo se sostuvo el engaño

El viaje fue postergado al menos seis veces. En cada ocasión, la mujer justificaba los cambios con problemas en vuelos o reprogramaciones.

Además, los pagos se realizaban directamente a su cuenta personal, lo que facilitó la maniobra que hoy es investigada por la Justicia.

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Denuncia y causa judicial

Las familias realizaron una denuncia penal y el caso fue encuadrado como una presunta estafa agravada.

El expediente incluye transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp y testimonios que buscan demostrar cómo se habría concretado el fraude.

La ilusión sigue en pie

A pesar del golpe, los estudiantes y sus familias no bajan los brazos. En los últimos días iniciaron una colecta solidaria para intentar cumplir el sueño que quedó truncado.