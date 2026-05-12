Robaron motos de un depósito municipal y los atraparon a las pocas horas: qué resolvió la Justicia

Habían forzado el alambrado del predio y se llevaron los vehículos. Pero los descubrieron por las cámaras de seguridad, entre otras pruebas. Confesaron en un juicio abreviado.

Los dos hombres atrapados por la policía por el robo de motos en el predio del municipio de Catriel. Fotos: Gentileza.

La madrugada del 18 de febrero último un grupo de jóvenes ingresó al depósito del área de Tránsito del municipio de Catriel y se apoderaron de motos que se encontraban secuestradas.

Habían violentado el alambre perimetral y un candado del predio ubicado en la esquina de las calles La Pampa y Noruega, de donde se llevaron a la rastra una Mondial 150 cc y una Motomel 110.

Pero el golpe delictivo, que por su osadía causó enorme conmoción en la localidad petrolera rionegrina, les salió mal porque al otro día la Policía que comenzó a investigar el hecho recuperó uno de los rodados abandonados en un baldío y dos de los sospechosos fueron atrapados tras una serie de allanamientos.

Imputados con prisión preventiva

Los detenidos, identificados como Gabriel Sáez y Damián Sáez (no se indica si son familiares) fueron imputados por el delito de “robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor” y quedaron detenidos en prisión preventiva por el lapso de dos meses, por lo que transcurrieron el proceso judicial tras las rejas.

A fines de marzo el expediente fue elevado a juicio. Gabriel fue defendido por los abogados Juan Pablo Fedelli y Pablo Barrionuevo, mientras que a Damián lo asistió el defensor Oficial Sebastián Nolivo.

En la audiencia de debate la Fiscalía propuso cerrar la causa en un proceso abreviado, factible porque carecían de antecedentes penales. El acuerdo establecía imponerles tres años de prisión en suspenso y pautas de comportamiento a cumplir por dos años.

Tránsito Catriel El predio del municipio de Catriel, donde los ladrones robaron las motos. Google

Ambos ladrones aceptaron el ofrecimiento, con lo que quedó marcado que admitían haber cometido el hecho. Era una salida que los favorecía, ya que la pesquisa había reunido pruebas relevantes que los ubicaba como culpables.

En el debate realizado en los tribunales de Cipolletti, se destacó que el sereno del predio había descubierto el ingreso por el ladrido de los perros del lugar, y que de inmediato avisó a sus superiores y a la policía.

Pero además los ladrones ya habían sido descubiertos por los operadores del centro de monitoreo de las cámaras del 911 dentro del predio municipal. Las imágenes mostraban a tres personas de sexo masculino con las ropas que vestían, y que cada uno se llevaba una moto empujándolas.

Aunque no fue todo, porque también sumaron entre otros indicios muestras de ADN, fotos y la impronta de calzados que recogió el personal del Gabinete de Criminalística.

Moto robada Tránsito Catriel

Los dos acusados aceptaron la propuesta fiscal, por lo que quedó asentado que asumían haber cometido el hecho delictivo. Sus defensores también estuvieron de acuerdo mientras que no planteó objeciones el representante municipal con la solución alcanzada.

Ante la postura expuesta por las partes, la jueza Alejandra Berenguer avaló la propuesta y dictó el fallo en los términos descriptos. Lo fundamentó en el cúmulo de pruebas reunidas por los investigadores y en la confesión de los imputados.

En el fallo, la magistrada ordenó la “inmediata libertad de ambos condenados”, quienes estaban presos en la Comisaría 9na.

En cuanto a las medidas de conducta, se estableció que los dos hombres tienen prohibido acercarse al predio municipal a una distancia no menor a los 200 metros y deberán presentarse cada dos meses al Juzgado de Paz local. Las demás pautas son las de rigor: fijar domicilio; no cometer nuevos hechos delictivos y abstenerse de consumir en exceso bebidas alcohólicas o estupefacientes en la vía pública.