Acusaron a los pistoleros del barrio La Paz y quedaron en prisión preventiva

Son dos primos que tras ser descubiertos por la policía irrumpieron a la fuerza al departamento de una vecina. Los dos andaban armados.

Los primos fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por dos meses. Foto: Gentileza.

Los dos hombres detenidos en la madrugada del domingo tras un intenso operativo en el barrio La Paz de Cipolletti fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por dos meses.

En una audiencia que se realizó durante la mañana de este martes en el Foro Penal local, el fiscal Diego Vázquez formuló cargos contra los dos sospechosos por los delitos de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional” (arma de guerra) y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real con violación de domicilio y daños ”.

Según relató el representante fiscal , el hecho ocurrió el domingo alrededor de la 1:30 cuando David Ezequiel Riquelme y Thiago Ariel Riquelme (primos entre sí) fueron atrapados portando armas de fuego sin la debida autorización legal y en condiciones inmediatas de uso. Las armas secuestradas fueron dos pistolas con cargadores y cartuchos.

Invadieron un departamento

Pero además cuando fueron sorprendidos por los uniformados, ambos sujetos escaparon y se metieron a la fuerza en un departamento del mismo conglomerado habitacional. Para hacerlo, dañaron la cerradura de la reja y de la puerta.

Allí ingresaron sin autorización, empujaron a la propietaria y se ocultaron en una de las habitaciones. Pero luego entraron efectivos policiales de la Comisaría 32, ubicada en el mismo plan de viviendas, donde los detuvieron con las armas en su poder. Luego la vecina formalizó la denuncia.

David Riquelme fue asistido por el defensor Oficial Rodrigo Martínez, mientras que Thiago por el abogado particular Miguel Zeballos Díaz. Ninguno de los dos profesionales planteó objeciones a los hechos y la calificación legal.

Detenidos con armas La Paz

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, tras la solicitud del fiscal Vázquez, el magistrado dispuso la prisión preventiva por dos meses por riesgo de entorpecimiento de la investigación y atento a que restan pericias claves para la causa.

Tiros, gritos y pánico a la madrugada

La madrugada del domingo se vio convulsionada en el barrio de Cipolletti por el estruendo de varias detonaciones. Todo ocurrió cerca de la 1:30 y fue una vecina quien advirtió al 911 RN Emergencias que podrían tratarse de disparos de arma de fuego.

Casi en simultáneo, otro vecino reforzó el aviso. Esa rápida reacción fue determinante para activar un operativo inmediato y evitar un escenario aún más grave.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comenzaron a recorrer escaleras y pasillos internos del plan habitacional. En medio de la oscuridad y múltiples accesos, escucharon gritos desesperados.

E.C.P COMISARIA 32 (5) Estefania Petrella

Entonces advirtieron que dos hombres armados corrían intentando escapar mientras una mujer pedía que no ingresaran. La escena fue caótica y se resolvió en segundos. Sin perderlos de vista, la Policía inició una persecución a pie por distintos sectores del edificio.

Los sospechosos, de 33 y 18 años, buscaron refugio en un departamento del tercer piso. Según el procedimiento, ingresaron por la fuerza y empujaron a la joven que vivía allí. La víctima, de 21 años, autorizó luego el ingreso de los policías, que procedieron al arresto de los intrusos.

Las armas secuestradas

Luego de ser detenidos en el departamento al que habían irrumpido, convocaron al Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes secuestraron dos armas cargadas: una pistola Colt calibre 11,25, de alto poder, con seis cartuchos y numeración limada y otra Bersa Thunder calibre 22, también adulterada, con diez municiones listas para usar.

El operativo mantuvo en vilo a los vecinos, que siguieron la secuencia desde ventanas y balcones mientras la Policía desplegaba el procedimiento.

Finalmente, la Fiscalía dispuso la detención de ambos hombres por tenencia ilegal de arma de fuego.

El procedimiento volvió a mostrar la importancia de las denuncias al 911 RN Emergencias y la rápida respuesta policial ante situaciones que pueden poner en riesgo a vecinos de distintos barrios de Cipolletti.