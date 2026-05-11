Cipolletti: recuperan tres motos robadas en menos de 24 horas y demoran a dos hombres

Intervenciones en distintos puntos de la ciudad permitieron recuperar motos robadas y demorar sospechosos en operativos recientes.

Los rodados fueron recuperados durante el fin de semana en distintos operativos. Foto: Gentileza.

Un procedimiento en barrio Anai Mapu permitió recuperar una motocicleta sustraída pocas horas antes. El operativo se realizó el viernes por la noche , tras un alerta sobre dos hombres que intentaban encender un rodado .

Con apoyo de la Comisaría 45° , el vehículo fue hallado abandonado en la vía pública. Se trataba de una Gilera 150 con pedido de secuestro vigente.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en una estación de servicio ubicada sobre Ruta 65 y Julio Dante Salto .

Allí, efectivos de la Comisaría 4° identificaron a un hombre que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro por hurto desde General Roca. Fue notificado por encubrimiento y luego recuperó la libertad.

Lo encontraron durmiendo entre arbustos

El tercer caso ocurrió el sábado por la mañana y tuvo un desenlace particular. Tras analizar cámaras y testimonios, la Policía logró ubicar a un sospechoso que estaba durmiendo entre arbustos.

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El hallazgo se produjo sobre calle Rogelio Segovia, frente a la empresa Oldelval. En el lugar también se recuperó una motocicleta Honda CB300F Twister que había sido robada del frente de una vivienda.

Tres motos recuperadas en pocas horas

Los distintos procedimientos permitieron recuperar tres motocicletas en menos de 24 horas en Cipolletti.

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Los rodados quedaron a disposición de la Justicia para ser restituidos a sus propietarios, mientras avanzan las investigaciones en cada uno de los casos.