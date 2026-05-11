Cipolletti se enciende: más LED, nueva ciclovía iluminada y un parque que transforma la Ruta 65

Avanza el plan LED con obras en barrios, ciclovía y un nuevo parque. Buscan más seguridad, ahorro energético y espacios renovados.

Cipolletti acelera la modernización del alumbrado público con nuevas luminarias LED en distintos puntos de la ciudad. Esta semana, los trabajos se concentran en el barrio San Lorenzo , sobre calles Formosa y Jujuy, y en la intersección de Blas Parera y Mengelle .

Desde el municipio destacaron que se busca mejorar la iluminación , reducir costos de mantenimiento y reforzar la seguridad en los distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, informaron que continúa la obra de alumbrado en la ciclovía de calle General Paz, en el tramo que conecta Perón con Mosconi . Allí se están realizando los pozos para la instalación de columnas .

El proyecto contempla la colocación de 36 postes con tecnología LED, lo que permitirá que ciclistas y peatones transiten con mayor seguridad, incluso durante la noche.

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Nace un nuevo parque en la Ruta 65

Uno de los puntos más llamativos del plan es el desarrollo del Parque Estación Ruta 65, un nuevo espacio verde que busca transformar el sector.

Ubicado sobre General Paz y Paso de los Libres, el proyecto incluye áreas aterrazadas, senderos y una cortina de álamos que acompañará el recorrido, generando un entorno más amigable y moderno.

Un plan que apunta a toda la ciudad

Las obras forman parte del Plan Cipo más LED, una iniciativa que busca renovar el alumbrado en distintos barrios y espacios públicos.

Además de la eficiencia energética, el plan apunta a mejorar la seguridad vial y peatonal, y a revalorizar sectores estratégicos de Cipolletti con infraestructura más moderna.

Inauguran la reforma del acceso por Ruta 65

Este lunes 11 de mayo, a las 20:30, el Municipio de Cipolletti junto con el gobierno de la provincia de Río Negro llevarán a cabo el acto oficial de inauguración de la obra de Intersecciones Canalizadas sobre la Ruta Provincial 65.

Este proyecto, considerado una pieza clave para el ordenamiento vial y una transformación urbana fundamental, demandó una inversión de más de 1.600 millones de pesos a cargo de Vialidad Rionegrina.

Las Intersecciones Canalizadas de la Ruta 65 se localizan en el último tramo de la ruta provincial a su paso por Cipolletti. El objetivo central de la intervención es mejorar la fluidez de la circulación y elevar los estándares de seguridad vial. Gracias a este diseño, el tránsito proveniente de la Ruta Provincial 65 podrá desviarse de manera ordenada hacia la circulación interna de la ciudad, conectar con la Circunvalación o acceder directamente a la Ruta Nacional 22.

Además, en el marco del acto central, se procederá a la firma de un convenio para la obra delegada de la iluminación de la Ruta 65, en el tramo comprendido entre Mosconi y Puente 83. Esta mejora complementará la infraestructura actual, brindando mayor seguridad durante la conducción nocturna.