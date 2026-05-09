Cipolletti LMCipolletti cadena de oración Piden cadena de oración por Naty, una querida joven cipoleña

Cintia, la joven cipoleña que entra al quirofáno este domingo.

"Querida comunidad, la familia de Nathalia Solange Uribe los invita a unirse a la cadena de oración especial para este domingo a las 10, momento en el cual Nathy entrará a quirófano para someterse a una cirugía sumamente delicada", señala el mensaje que difundió la familia en redes sociales..

"Pedimos que Dios obre en cada minuto, que guíe las manos de los cirujanos y todo profesional que intervenga. Que les de sabiduría y todo salga sin complicaciones y con éxito. Gracias por sus oraciones, sus buenas intenciones y su apoyo", amplía el emotivo comunicado.

Nathalia (o Pato como la llaman sus amistades) es vecina de Cipolletti y actualmente está conectada a un equipo ECMO venoarterial por insuficiencia cardíaca severa, que debe ser retirado ya que cada dispositivo tiene un tiempo limitado de utilidad.