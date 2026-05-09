Tragedia y dolor: Quién era el vecino que murió tras ser atropellado en la ruta 22

El fatal accidente se registró en la mañana de este sábado. La víctima circulaba en bicicleta y trabajaba en una empresa fructícola.

La víctima fatal tenía 46 años y estaba radicado en Cipolletti.

Otro siniestro fatal en la región, una nueva y evitable muerte . Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado dejó como saldo el fallecimiento de un ciclista en la Ruta Nacional 22 , a la altura del acceso Primero de Mayo a la altura de Fernández Oro . El hecho se registró alrededor de las 7:40 y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia en la zona.

De acuerdo a la información preliminar, el luctuoso suceso se produjo cuando un automóvil que circulaba en sentido Allen–Cipolletti embistió desde atrás a un ciclista que transitaba por el mismo sector. Tras el impacto, el vehículo perdió el control y terminó volcando sobre la colectora norte de la ruta.

La violencia del choque fue tal que el ciclista quedó atrapado debajo del automóvil. Personal policial, bomberos voluntarios y equipos sanitarios acudieron rápidamente al lugar para asistir a la víctima, que fue rescatada con vida en un operativo contrarreloj.

Traslado de urgencia y desenlace fatal

Luego de ser liberado, el ciclista fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

Accidente fatal ruta 22 ORO (1) Un ciclista murió esta mañana tras ser embestido por un automóvil en Cipolletti.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial, personal de Criminalística, bomberos y ambulancias del sistema de salud. Las tareas incluyeron el rescate de la víctima, la asistencia al conductor del vehículo y la preservación de la escena para realizar las pericias correspondientes.

Según se informó, el conductor del automóvil fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. No obstante, se aguardan los resultados de las pericias técnicas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

Quién era la víctima fatal

Según calificadas fuentes, se trata de Juan Carlos González, de 46 años, quien se desempeñaba en una firma frúcticola y tendría domicilio en Cipolletti. Sus restos iban a ser velados en la Funeraria Don Bosco.

Investigación en curso

La mecánica del accidente continúa siendo materia de investigación. Los peritos buscan establecer las condiciones en las que se produjo el impacto, incluyendo factores como la visibilidad, la velocidad del vehículo y la ubicación exacta del ciclista al momento del choque.

Por estas horas, las autoridades intentan reconstruir la secuencia del siniestro para determinar eventuales responsabilidades.