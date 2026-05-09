Primero la enfermería, ahora las calderas: otro golpe al narcotráfico en el penal de Cipolletti

El viernes por la tarde, personal del Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti encontró un paquete cargado con drogas oculto en el techo del pabellón C , en el espacio comprendido entre las celdas 2 y 3. El descubrimiento no fue producto de un operativo especial, sino de una recorrida de rutina por la zona de calderas del establecimiento.

Un agente advirtió un bulto sospechoso ubicado en un punto de difícil acceso y escasa visibilidad. La modalidad de ocultamiento (en altura, fuera del alcance inmediato de los controles habituales) es una práctica recurrente en intentos de introducir sustancias prohibidas dentro de los penales. Detectado el objeto, se activó de inmediato el protocolo de actuación y se dio aviso a la Fiscalía Federal .

Las sustancias se encontraban envueltas en globos dentro de un paquete cubierto por una media negra.

Qué había dentro del envoltorio

Una vez asegurado el sector, los agentes procedieron a abrir el paquete. El envoltorio exterior estaba confeccionado con medias negras, un recurso utilizado para disimular el contenido ante eventuales revisiones. En su interior, los penitenciarios hallaron tres tipos distintos de sustancias, todas prohibidas.

El primer componente del hallazgo consistió en cinco envoltorios elaborados con globos de agua amarillos. Cada uno contenía comprimidos celestes con la inscripción "CL", sumando un total de 35 pastillas. A esos envoltorios se sumaron cinco globos de color rojo que contenían una sustancia vegetal verdosa. El narcotest correspondiente arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 8,8 gramos.

El tercer elemento secuestrado fue el de mayor preocupación para las autoridades: cinco envoltorios verdes y negros que contenían una sustancia compacta y blanca. El análisis orientativo confirmó que se trataba de cocaína. El pesaje total alcanzó los 6,6 gramos, lo que supone una cantidad significativa para circular dentro de un pabellón.

secuestro drogas penal cipolletti Todo el materia fue secuestrado por la Fiscalía Federal.

La intervención de la Justicia Federal

La presencia de estupefacientes dentro de un establecimiento de detención, activa de manera automática la competencia federal. Luego de que el narcotest confirmara los resultados, todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal, que asumió la instrucción de la causa.

Los investigadores deberán determinar el origen de las sustancias y establecer posibles responsabilidades, tanto dentro como fuera del penal. Una de las líneas de investigación apunta a cómo llegó el paquete hasta ese sector elevado y de difícil acceso. “No se descarta que el envoltorio haya sido arrojado desde el exterior del establecimiento y luego desplazado internamente para evitar ser descubierto durante las requisas periódicas”, informaron fuentes oficiales.

Drogas dentro del penal: ¿más habitual de lo normal?

Los reclusos vienen siendo noticia. Días atrás, un interno que trabajaba en enfermería fue requisado al regresar a su celda.

El secretario de Seguridad, Manuel Casariego, confirmó a LM Cipolletti que le encontraron dos bultos con marihuana y cocaína. Ante la consulta, el propio detenido admitió que los había sacado del área de enfermería.

A partir de ese hallazgo, se desplegó una requisa profunda que derivó en un operativo judicial de gran magnitud, encabezado por la Justicia Federal.

servicio-penitenciario.jpg El penal, ya había protagonizado otro episodio reciente con un descubrimiento de cocaína y marihuana. (Foto: archivo)

Durante casi 36 horas, se inspeccionaron distintos sectores del penal con apoyo de la Policía de Río Negro. El resultado fue contundente:

Frascos con marihuana y cocaína

Más de 170 atados de cigarrillos

Celulares y chips

Zapatillas nuevas e indumentaria con etiqueta

Además, los investigadores detectaron escondites en entretechos y sectores restringidos, lo que evidenciaría un sistema organizado.

Enfermería, bajo la lupa

El foco principal de la investigación está puesto en el área de enfermería, señalada como posible centro logístico del circuito ilegal.

Allí, un interno considerado “de confianza” habría tenido un rol clave, aprovechando su movilidad dentro del penal para facilitar el ingreso y almacenamiento de sustancias y objetos. Las sospechas apuntan a un esquema más amplio, con posible connivencia.