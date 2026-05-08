Se cayó internet y hay tres ciudades del Alto Valle con problemas de conexión

El principal proveedor de Fernández Oro también claudicó en Cinco Saltos y Cipolletti este viernes. Ya van más de 3 horas sin servicio y el malestar de los vecinos se agiganta.

La caída masiva del servicio de internet de uno de los provedores de la zona afectó este viernes a miles de usuarios en al menos tres ciudades de la región.

Pasadas las 14 la companía Davitel reportó inconvenientes técnicos y ante las reiteradas quejas y consultas de los vecinos emitió un comunicado donde reconoció el corte.

"Si te encontras en Fernandez Oro o Cinco Saltos / Cipolletti, en este momento se registra una caída masiva del servicio en su zona debido a inconvenientes generales.

Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Por el momento, no contamos con un plazo estimado de resolución. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su paciencia y comprensión", explicaron desde Davitel.

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La falla, que dejó a cientos de hogares y comercios sin conectividad, generó malestar en una zona que depende fuertemente de la red para el trabajo y el estudio. Las quejas fueron recurrentes también en los grupos de chat vecinales y en redes sociales.

El comunicado de Davitel y las razones del corte

Ante el incremento de los reclamos en redes sociales y canales de atención al cliente, la empresa proveedora Davitel tuvo que salir a dar explicaciones sobre la irregular situación.

Según explicaron desde la compañía, las demoras y la falta de suministro se debieron estrictamente a cuestiones técnicas en la infraestructura que abastece a estas localidades del Alto Valle. Como se sabe, las condiciones climáticas tampoco ayudaron en la zona, con fuertes vientos y lluvia parcial.

Aunque no se detalló la naturaleza exacta de la avería (si se trató de un corte de fibra óptica o una falla en los nodos principales), la firma aseguró que sus equipos técnicos trabajan desde el primer momento para normalizar el servicio.

Disculpas a los usuarios

En su mensaje, Davitel pidió disculpas por los trastornos ocasionados a los abonados, reconociendo que los tiempos de respuesta se verán dilatados más de lo previsto. Pasadas las 17.30, el servicio continuaba sin signos de estabilización en la mayoría de los sectores afectados. Y crece la impaciencia.

Por más que los vecinos de Cipolletti, Fernández Oro y Cinco Saltos probaban con reiniciar sus módems, los problemas de navegación persistías.

¡Y volvió internet!

Finalmente a las 18.30 el servicio se normalizó, tras una tarde para el olvido en 3 ciudades que sufrieron la falta de internet con todos los trastornos que eso implica.