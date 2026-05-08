Hot Sale 2026: recomendaciones de Defensa del Consumidor para evitar estafas en Río Negro

Del 11 al 13 de mayo , se llevará a cabo una nueva edición del Hot Sale , uno de los eventos de comercio electrónico más masivos del país. Ante el incremento del flujo de transacciones digitales, Defensa del Consumidor de Río Negro emitió una serie de alertas y recomendaciones para que los usuarios puedan detectar intentos de estafas .

En estas jornadas, el aumento del volumen de operacione s suele venir acompañado de un crecimiento en los intentos de fraude , que incluyen desde sitios web apócrifos hasta perfiles en redes sociales que simulan ser marcas de trayectoria. El objetivo de estas maniobras es, generalmente, obtener claves bancarias o datos de tarjetas de crédito.

Para evitar inconvenientes, la prevención comienza antes de cargar el carrito virtual. La principal recomendación es ingresar a las tiendas exclusivamente a través del sitio oficial del Hot Sale .

Desde el organismo de Defensa al Consumidor recomendaron a los usuarios que comparen precios antes de pagar para detectar ofertas reales y desconfiar de descuentos excesivamente bajos, que suelen ser el "gancho" para estafas. Asimismo, se recuerda que "ninguna empresa solicita claves bancarias, códigos de verificación, tokens o datos sensibles mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos".

Otros puntos a tener en cuenta antes de la compra:

Verificar la autenticidad del sitio donde se efectuará la transacción.

Evitar el ingreso a través de links enviados por servicios de mensajería o redes sociales.

Utilizar medios de pago seguros y canales oficiales.

hot saleok.jpg Recomiendan buscar ofertas solo a través el sitio oficial del Hot Sale.

Durante el Hot Sale: cómo detectar engaños y promociones falsas

Durante los días 11, 12 y 13 de mayo, la urgencia por concretar una compra puede jugar en contra del consumidor. Por ello, es vital revisar que la información del sitio sea clara y consultar en la misma plataforma si la empresa efectivamente forma parte del evento oficial.

Un signo de alerta recurrente es la urgencia excesiva para concretar pagos o la exigencia de realizar transferencias como único método de pago. Defensa del Consumidor sugiere evitar comercios que envíen links de pago por WhatsApp o mail, y nunca ingresar datos personales en ellos.

Un aspecto técnico fundamental es conservar toda la documentación vinculada a la compra, tales como comprobantes, facturas, correos de confirmación o incluso capturas de pantalla, ya que estos elementos son piezas probatorias clave ante cualquier reclamo posterior.

Derechos del consumidor: garantía y botón de arrepentimiento

Una vez finalizada la transacción, el marco legal protege al comprador rionegrino. Entre los derechos más destacados se encuentra la posibilidad de solicitar la devolución del producto dentro de los 10 días hábiles desde su recepción, para lo cual todos los sitios deben contar obligatoriamente con un "botón de arrepentimiento".

En cuanto a la vigencia de la cobertura, es importante saber que:

Todo producto nuevo tiene una garantía de 6 meses .

Los productos usados cuentan con una garantía de 3 meses desde su entrega.

En caso de detectar consumos no reconocidos en el resumen de la tarjeta de crédito, el usuario tiene el derecho de desconocer la operación de inmediato.

Antecedentes y canales de denuncia en Río Negro

En ediciones anteriores, se han reportado diversos casos de estafas en la región, donde perfiles falsos en redes sociales atraen a vecinos de Cipolletti y el Alto Valle con promesas de "precios de liquidación". Muchas de estas denuncias terminan en la Justicia debido a que los productos nunca son entregados o se trata de maniobras de phishing.

Ante cualquier irregularidad, sospecha de estafa o incumplimiento en los plazos de entrega, los consumidores pueden realizar sus denuncias penales correspondientes o efectuar reclamos administrativos de manera online en el sitio oficial.

Finalmente, se recuerda la importancia de verificar siempre los canales de contacto directo en las webs oficiales de las empresas, evitando teléfonos o perfiles que aparezcan en buscadores o redes sociales, los cuales podrían ser fraudulentos.