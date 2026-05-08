Diez años de amistad y un riñón: la historia detrás de un fallo judicial inédito

Un hombre con insuficiencia renal terminal encontró en su amiga a la donante que la lista de espera no le daba. La decisión llegó por la vía judicial.

En Bariloche, un hombre con una enfermedad terminal logró que su amiga le donara un riñón.

Se conocieron hace más de diez años. Con el tiempo, construyeron una amistad profunda, de esas que se prueban en los momentos difíciles. Él llevaba años conviviendo con un diagnóstico que fue avanzando hasta derivar en insuficiencia renal terminal . Su vida quedó atada a la diálisis y su estado se volvió crítico. La espera de un donante se extendía sin certezas.

Fue en ese contexto donde ella tomó una decisión que pocos se animarían a tomar: ofrecerle uno de sus riñones . No como un gesto impulsivo, sino como el resultado de un vínculo construido durante una década, atravesado por crisis compartidas y por una cercanía que, según los propios informes técnicos, tiene características de familiaridad genuina.

La ley argentina establece la prohibición de donación de órganos entre personas vivas, a excepción de una intervención judicial.

El obstáculo legal y el camino judicial

La voluntad de la donante no era suficiente. La ley de trasplantes en Argentina restringe la donación entre personas vivas a quienes tengan vínculo familiar o convivencial, con el objetivo de prevenir cualquier forma de comercialización de órganos. Sin ese lazo legal, la donación entre amigos quedaba bloqueada de raíz.

El caso llegó al fuero de Familia de Bariloche a través de una medida autosatisfactiva, una herramienta procesal excepcional que permite obtener una resolución urgente cuando no existe otra alternativa eficaz. La jueza a cargo analizó los informes médicos, psicológicos y sociales, evaluó la naturaleza del vínculo entre las partes y autorizó la intervención quirúrgica.

El INCUCAI fue uno de los organismos que intervino en el proceso. Señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y subrayó la importancia de garantizar que la decisión sea voluntaria, altruista y gratuita. El CUCAI Río Negro respaldó esos criterios y confirmó que el procedimiento debía cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.

Ambos organismos dejaron en claro que no se trata de una posibilidad habitual, sino de un camino que requiere un proceso de verificación riguroso, con controles en múltiples instancias.

Cucai El INCUCAI y el CUCAI Río Negro, avalaron los procedimientos.

Los informes que sostuvieron la decisión

La Unidad Procesal de Familia reunió un conjunto de pruebas antes de elevar la resolución. Los estudios médicos confirmaron la compatibilidad entre donante y receptor, y establecieron que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica disponible. También se determinó que el receptor podía atravesar la intervención sin contraindicaciones.

Las evaluaciones psicológicas fueron igualmente concluyentes. Ambas partes demostraron comprender el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus consecuencias. En el caso de la donante, los especialistas destacaron su capacidad de decidir con autonomía, sin presiones externas ni condicionamientos de ningún tipo.

Los informes sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con momentos compartidos a lo largo del tiempo. También descartaron la existencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un aspecto central en este tipo de procesos, donde la gratuidad es condición excluyente.

Poder Judicial Bariloche La justicia autorizó la intervención con posibilidad de frenar el proceso por alguna de las partes involucradas en cualquier momento previo a la donación.

La audiencia y la palabra de la donante

Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión frente a la jueza. Explicó sus razones con claridad: su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La magistrada dejó constancia de que la donante podía revocar su consentimiento en cualquier momento anterior a la cirugía, sin consecuencias legales ni personales.

Ese punto no es menor. La voluntariedad no se presume: se verifica, se documenta y se garantiza procesalmente. La posibilidad de retractarse forma parte del marco legal que regula estos casos y es un resguardo tanto para la donante como para la integridad del sistema de trasplantes.

Con todos los elementos sobre la mesa, la jueza concluyó que se trataba de un caso excepcional que justificaba apartarse de la restricción legal. La autorización fue concedida, pero no de manera irrestricta. El procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.

La resolución abre una posibilidad concreta para que el hombre reciba el trasplante que necesita. Y convierte a esta historia, nacida de una amistad de diez años, en un antecedente judicial sobre los límites y las excepciones que la ley admite cuando la voluntad, la compatibilidad y las garantías están acreditadas.