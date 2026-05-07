Río Negro busca sumarse a la tendencia nacional con la Boleta Única de Papel

La Legislatura analiza sumarse al nuevo modelo electoral nacional mientras en Cipolletti un proyecto similar está a semanas de perder estado parlamentario.

Un nuevo proyecto fue ingresado a la Legislatura de Río Negro para implementar la Boleta Única de Papel.

La Legislatura provincial de Río Negro tiene sobre la mesa una iniciativa que podría redefinir la manera en que sus ciudadanos ejercen el sufragio. El legislador César Domínguez , del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de ley para implementar la Boleta Única de Papel ( BUP ) en las elecciones provinciales, en sintonía con el sistema adoptado recientemente a nivel nacional y con la experiencia de provincias como Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

Esta propuesta no es un simple cambio de formato, implica una transformación profunda en la lógica del voto. "La Boleta Única implica una redefinición cultural y logística del sufragio: el elector ya no tendrá que buscar una boleta partidaria en el cuarto oscuro, sino que señalará de manera activa su opción en un único papel", sostiene el proyecto.

El proyecto llega para sumarse a otros que ya fueron ingresados al parlamento, como lo hizo Juan Martín (Pro) o Lorena Matzen (UCR).

elecciones presidenciales 2023 (3).jpg La iniciativa busca adherirse a la legislación nacional para las próximas elecciones provinciales. Anahí Cárdena

¿Cómo funcionaría el sistema?

Bajo este esquema, la boleta sería diseñada e impresa exclusivamente por el Estado provincial, a través del Poder Ejecutivo, con medidas de seguridad gráfica que, según la iniciativa, eliminarían prácticas fraudulentas como el robo o la falsificación de boletas.

El documento incluiría todas las categorías electivas e identificaría a cada agrupación política con su nombre, símbolo y fotografías a color de los principales candidatos, incluyendo la fórmula para Gobernador/a y Vicegobernador/a. Además, contemplaría un casillero específico para quienes deseen votar en lista completa por un mismo partido.

El procedimiento el día de la elección sería sencillo: el presidente de mesa entregaría al votante la boleta firmada y un bolígrafo de tinta indeleble. El elector ingresaría a una cabina privada, marcaría su preferencia, plegaría la boleta y la depositaría en la urna. Para preservar el secreto del voto, la boleta no llevaría numeración correlativa en su cuerpo, sino únicamente en un talón troquelado que quedaría en poder de la autoridad de mesa. Un esquema similar al adoptado en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

Cesar Dominguez Primero RN.jpg César Domínguez, del bloque Primero Río Negro hizo la nueva presentación.

Equidad política y ahorro concreto

Uno de los argumentos más contundentes del proyecto apunta a nivelar la cancha entre fuerzas políticas grandes y pequeñas. Al ser el Estado el único encargado de imprimir y distribuir el material electoral, se eliminan las asimetrías que históricamente benefician a los partidos con mayor músculo económico y logístico.

El impacto no sería solo político. La iniciativa sostiene que el sistema reduciría drásticamente el gasto estatal derivado de la impresión de millones de boletas partidarias, con un consecuente beneficio ambiental y una simplificación de toda la logística electoral, incluyendo una aceleración en el recuento de votos.

Preparar a la ciudadanía: una condición clave

El proyecto reconoce que un cambio de esta magnitud requiere un proceso de aprendizaje social. Por eso, contempla que la Justicia Electoral Provincial lleve adelante una campaña masiva de difusión y capacitación al menos 90 días antes del primer acto electoral bajo esta modalidad.

La estrategia comunicacional incluiría medios audiovisuales, gráficos y redes sociales. Al mismo tiempo, las autoridades de mesa recibirían capacitaciones específicas y de carácter obligatorio, un punto que el proyecto considera fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema desde el primer escrutinio.

concejo deliberante cipolletti En el Concejo Deliberante de Cipolletti, un proyecto de similares características está por perder estado parlamentario si no se reflota.

El caso Cipolletti: consenso sin aprobación

A nivel local, la discusión sobre la Boleta Única no es nueva. En Cipolletti, el tema ya había avanzado a través de un proyecto impulsado por la ex concejal María José Manonelles, que incluso alcanzó un acuerdo entre los ediles luego de pasar por comisiones. Sin embargo, circunstancias políticas coyunturales impidieron que la iniciativa llegara a votarse en el recinto.

El tiempo apremia: si el proyecto no es tratado antes de junio de este año, perderá estado parlamentario y deberá ingresarse nuevamente desde cero, a pesar del consenso previo que ya existía entre los legisladores locales.

En este contexto, circula en la ciudad un formulario de adhesión vecinal con la consigna "¡Tu voto vale! Firmá el formulario y que en las próximas elecciones tu voto valga", buscando que la presión ciudadana reactive el debate antes de que venza el plazo.

BOLETA UNICA La iniciativa se alinea a la legislación nacional.

Río Negro en sintonía con el país

La iniciativa del legislador Domínguez llega en un momento en que la Argentina acaba de transitar sus primeras elecciones legislativas nacionales bajo el sistema de Boleta Única de Papel, con resultados que, en términos operativos, fueron ampliamente valorados por autoridades electorales y por la ciudadanía en general.

Alinear el sistema provincial con el federal no es solo una cuestión de coherencia institucional, también evita que los rionegrinos deban enfrentarse a dos lógicas de votación distintas en una misma jornada electoral, algo que el propio proyecto señala como un problema concreto a resolver.