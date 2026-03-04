Tras la implementación nacional, buscan llevar la Boleta Única a las elecciones rionegrinas

Impulsan en la Legislatura de Río Negro la Boleta Única de Papel para elecciones provinciales. En Cipolletti también hubo un intento de aplicar el sistema.

Ingresó a la Legislatura de Río Negro una nueva propuesta para impulsar la Boleta única de Papel en las elecciones provinciales.

El debate por la modernización del sistema electoral en Río Negro buscará un nuevo capítulo en la Legislatura provincial. El legislador Juan Martín (PRO) presentó un proyecto para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en todos los comicios provinciales, con el objetivo de reemplazar el actual sistema de boletas partidarias que se utiliza en la provincia.

La iniciativa se suma a otra propuesta presentada en febrero de este año por los legisladores Patricia Mc Kidd , Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti , también orientada a introducir este instrumento de votación. De esta manera, el tema vuelve a instalarse con fuerza en la agenda legislativa rionegrina en un contexto en el que el sistema ya fue adoptado a nivel nacional y aplicado por varias provincias argentinas.

El proyecto impulsado por Juan Martín cuenta con el acompañamiento de los legisladores María Laura Frei, Ofelia Stupenengo, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro. Se trata además del cuarto intento del dirigente del PRO por convertir la Boleta Única de Papel en ley en Río Negro , luego de iniciativas similares presentadas en 2020, 2022 y 2024.

En los fundamentos del nuevo proyecto se destaca que la entrada en vigencia de la Boleta Única a nivel nacional, mediante la Ley 27.781 sancionada en octubre de 2024, y los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de 2025 marcaron un punto de inflexión en la discusión. Según se plantea en el texto, el sistema “dejó de ser una alternativa superadora para convertirse en una herramienta imprescindible para Río Negro”.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 La propuesta de reforma del sistema, deberá ser debatida y tratada durante este año no electoral. Gentileza

Transparencia y equidad en el sistema electoral

Uno de los argumentos centrales que sostienen la propuesta es el fortalecimiento de la transparencia en el proceso electoral. Desde el espacio impulsor consideran que la implementación de la Boleta Única permitiría eliminar prácticas históricamente cuestionadas en los comicios, como el llamado “voto cadena” o el robo de boletas dentro del cuarto oscuro.

A diferencia del sistema actual, en el que cada partido imprime y distribuye sus propias papeletas, la Boleta Única concentra toda la oferta electoral en un único documento que es impreso y distribuido por el Estado. Esto, según los legisladores, garantiza mayor equidad entre las fuerzas políticas, ya que todas aparecen en igualdad de condiciones dentro de la misma boleta.

El sistema propone que el votante marque con una cruz o tilde la opción elegida en cada categoría de cargos electivos. De esta manera, se evita que la disponibilidad de boletas en el cuarto oscuro dependa de la capacidad logística de cada partido.

BOLETA UNICA Tras el caso de éxito a nivel nacional, los legisladores buscarán avanzar en la implementación del sistema en el territorio rionegrino. Ilustración

Impacto económico y ambiental

Otro de los ejes que atraviesa el debate es el costo económico del sistema electoral vigente. De acuerdo con los proyectos presentados, el esquema actual implica una impresión masiva de boletas por parte de cada fuerza política, lo que genera elevados gastos de logística, distribución y reposición durante la jornada electoral.

Con la implementación de la Boleta Única, en cambio, el Estado imprimiría únicamente una cantidad equivalente al padrón electoral más un 10% adicional de resguardo. Según los argumentos expuestos en la iniciativa, este mecanismo permitiría reducir significativamente el gasto público asociado a los procesos electorales.

Además, los impulsores del cambio sostienen que el nuevo sistema también tendría un impacto ambiental positivo al disminuir de manera considerable el consumo de papel que se utiliza en cada elección.

Antecedentes y contexto nacional

La discusión sobre la Boleta Única no es nueva en Río Negro. En 2024 la ex diputada nacional Lorena Matzen (UCR) ya había presentado un proyecto con el mismo objetivo de incorporar este sistema en la provincia. También el vicegobernador Pedro Pesatti se expresó públicamente a favor de avanzar en una reforma electoral de estas características.

El antecedente más relevante se dio a nivel nacional el 1 de octubre de 2024, cuando la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única de Papel como instrumento de votación para las elecciones nacionales. Ese sistema fue utilizado por primera vez en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

La Boleta Única consiste en una papeleta que reúne en un solo documento a todos los candidatos, partidos políticos y categorías de cargos que se disputan en una elección. El diseño se organiza en columnas y filas que permiten al votante seleccionar cada categoría mediante un casillero.

concejo deliberante cipolletti Durante 2025, el Concejo Deliberante de Cipolletti avanzó en comisiones en la implementación del sistema en el ámbito municipal, sin embargo falta de conceso entre ediles, dejó pendiente el avance. Archivo

Experiencias provinciales y debate local

En Argentina, varias provincias ya adoptaron este sistema con diferentes diseños. Córdoba, Mendoza y Santa Fe utilizan la Boleta Única de Papel con variantes en su estructura, mientras que Salta implementa la Boleta Única Electrónica.

En Río Negro, en tanto, el debate apunta a desarrollar una regulación propia para las elecciones provinciales que se asemeje al modelo nacional. Incluso el tema ya había llegado al plano municipal. En Cipolletti, durante 2025 se avanzó en un intento de consenso dentro del Concejo Deliberante para implementar la Boleta Única en los comicios locales. Sin embargo, la falta de acuerdo pleno entre los miembros dejó el proyecto estancado en comisiones. La iniciativa tiene plazo de tratamiento hasta junio de 2026, por lo que la discusión podría reactivarse en los próximos meses.

Mientras tanto, con los nuevos proyectos ingresados en la Legislatura provincial, el sistema electoral vuelve a instalarse en el centro del debate político rionegrino y abre la puerta a una eventual reforma que modificaría de manera profunda la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes.