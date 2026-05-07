Enzo Fullone: "El crecimiento de Vaca Muerta no puede quedar en la frontera de la provincia"

El senador nacional por La Libertad Avanza reclamó que el Municipio de Roca adopte políticas que faciliten la llegada de inversiones vinculadas al auge de Vaca Muerta.

Vaca Muerta es un tema recurrente en la agenda política rionegrina desde hace años. El enorme desarrollo económico de la actividad vinculada al gas y el petróleo genera expectativas y, también, polémica. Mientras algunas ciudades, como Cipolletti , supieron transformarse para aprovechar el impulso, otras se sienten relegadas, como es el caso de Roca .

Recientemente, con el traspaso de la Ruta 22 a la Provincia como telón de fondo, la intendenta de Roca, María Emilia Soria , pidió que se priorice a esa ciudad para las obras, deslizando que los problemas de conectividad son el impedimento para que más empresas de servicios petroleros se asienten en Roca.

El oficialismo provincial recogió el guante y el intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , flamante presidente de Juntos, aseguró que Roca quedó relegada por frenar el proyecto de ampliación de la 22. "Otra hubiese sido la historia", si Roca no judicializaba el proyecto , afirmó Buteler.

En ese contexto, el senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, ha subrayado la necesidad de que Roca no sea solo una espectadora del auge energético, sino que se convierta en la verdadera capital del Alto Valle, capitalizando el derrame de Vaca Muerta.

Enzo Fullone Enzo Fullone, referente de LLA en Río Negro, reclamó al Municipio de Roca que se adapte para atraer inversores.

Para el legislador, el contexto actual de ordenamiento macroeconómico es el escenario ideal para que la región atraiga inversiones productivas de largo plazo. Fullone enfatiza que los beneficios de la producción de hidrocarburos no pueden detenerse en los yacimientos, sino que deben permear en la economía real de los vecinos rionegrinos.

"Río Negro no es solo el futuro energético del país, es un motor productivo que hoy, gracias a una economía que se ordena, tiene condiciones reales para atraer proyectos e inversiones de largo plazo. General Roca debe ser protagonista de este derrame, el crecimiento de Vaca Muerta no puede quedar en la frontera de la provincia, debe entrar en cada hogar de Roca en forma de empleo, mejores servicios y una infraestructura que esté a la altura de lo que producimos", destacó Fullone.

Crecimiento de Vaca Muerta y oportunidades en General Roca

Bajo la conducción del presidente Javier Milei, la gestión nacional está priorizando la seguridad jurídica y el superávit fiscal como imanes para el capital privado. En este sentido, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como la herramienta clave para que el Alto Valle se integre definitivamente a la cadena de valor de los hidrocarburos, permitiendo que el desarrollo se traduzca en bienestar social y trabajo genuino.

Fullone, quien ocupa roles estratégicos en comisiones del Senado sobre infraestructura, ha puesto la lupa sobre los desafíos logísticos que enfrenta la provincia. Para el senador, es imperativo que el Estado deje de ser un obstáculo y pase a ser un facilitador del desarrollo a través de la desregulación y la mejora de las rutas comerciales.

"Estamos trabajando para que la infraestructura vial deje de ser un cuello de botella. Modernizar nuestras rutas es fundamental para reducir costos logísticos y potenciar la competitividad de nuestras economías regionales. Con desregulación y menos peso del Estado sobre quienes producen, vamos a lograr que el esfuerzo de los rionegrinos se transforme en desarrollo real", remarcó el senador de La Libertad Avanza.

Inversiones bajo el RIGI y Desafíos de Eficiencia Municipal

Desde el espacio libertario señalan que el ordenamiento fiscal no debe ser solo una política nacional, sino también un compromiso de las administraciones municipales para asegurar que los recursos se utilicen en beneficio de la comunidad y no en sostener burocracias sobredimensionadas.

Al cierre de sus declaraciones, Fullone fue contundente respecto a la situación financiera actual de Roca: “Hoy el Municipio de General Roca tiene un déficit de 5.000 millones de pesos y mientras sigan gastando más del 70% de lo que recaudan en la estructura pública, que no se ve reflejados en los servicios que tenemos los roquenses, va a ser difícil que podamos salir adelante, hay que ser más eficientes”.