Desde Neuquén a Comodoro con casi 3 kilos de marihuana: los interceptaron en la Ruta 22

Una denuncia anónima activó un operativo sobre la Ruta 22 que permitió secuestrar la droga transportada en un micro y detener a dos personas en Chichinales.

Viajaban con casi 3 kilos de marihuana, fueron detenidos en ruta 22 a la altura de Chinchinales.

Un operativo coordinado sobre la Ruta Nacional 22 permitió frenar el traslado de más de 2,7 kilos de marihuana que eran transportados en colectivo desde Neuquén con destino final en Comodoro Rivadavia . La intervención se concretó a la altura de Chichinales , en Río Negro , donde fueron detenidos dos jóvenes que viajaban como pasajeros y llevaban la droga oculta en su equipaje.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800 Drogas (3334124) , un canal que volvió a demostrar su eficacia para desarticular maniobras vinculadas al narcotráfico . Ese llamado fue clave para que la Justicia Federal ordenara una investigación que incluyó tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de información.

A partir de ese dato, se montó un operativo específico sobre la traza de la Ruta 22 , uno de los principales corredores de circulación en la región. El objetivo era interceptar un traslado de droga que había partido desde Neuquén y que tenía como destino final Comodoro Rivadavia, Chubut.

Maximo, can drogas Rio Negro Máximo, el perro de la división canes que identificó la droga oculta en el equipaje. (Foto: gentileza Canal 10).

El control sobre la Ruta 22

Con la información recabada, los efectivos lograron identificar el micro de larga distancia en el que se desplazaban los sospechosos. Se trataba de un hombre de 28 años y una mujer de 20, quienes viajaban con equipaje que no despertaba sospechas a simple vista.

“El operativo no fue improvisado ”, sostuvieron desde el Ministerio de Seguridad. “Hubo seguimiento previo, coordinación entre distintas áreas y un control preciso en el punto elegido: Chichinales, en Río Negro”. Allí se concretó la interceptación del colectivo y se avanzó con la identificación de los pasajeros señalados en la investigación.

El rol clave del perro Máximo

El momento decisivo llegó con la intervención de Máximo, un perro entrenado para la detección de estupefacientes. El animal marcó con firmeza una de las valijas, lo que permitió orientar el procedimiento.

Con autorización judicial, se procedió a la requisa del equipaje. En el interior encontraron más de 2,7 kilos de marihuana en forma de cogollos, distribuidos en bolsas y ocultos bajo la modalidad conocida como “valijas verdes”, una técnica utilizada para disimular el transporte de droga entre pertenencias personales.

Además, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y pasajes, elementos que ahora serán peritados para profundizar la investigación.

narcotrafico toxicomanía La línea 0800 Drogas (3334124) permite denunciar de forma anónima. (Foto: archivo)

Sospechan de una red de comercialización

Por la cantidad de droga incautada, que supera ampliamente lo considerado para consumo personal, los investigadores sostienen que no se trata de un hecho aislado. La principal hipótesis apunta a un traslado con fines de comercialización dentro de un circuito más amplio.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y a disposición del fiscal federal Matías Zanona, quien interviene en este tipo de delitos. En las próximas horas podrían surgir nuevas medidas judiciales para determinar si existen más personas involucradas.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron el trabajo articulado que permitió llevar adelante el operativo. Participaron la SENAC, la Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, la Dirección de Toxicomanía y Leyes Especiales y la Sección Canes.