Evadieron un control en la Ruta 22, cruzaron en rojo y terminaron cercados por la Policía

Cinco hombres fueron detenidos por el delito de resistencia a la autoridad. Foto: Gentileza.

Un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional 22 terminó con cinco hombres detenidos tras una peligrosa fuga que puso en riesgo a otros conductores.

El hecho comenzó cuando efectivos de la Comisaría 48° de Mosconi realizaban tareas de patrullaje y detectaron un Volkswagen Gol Trend gris con cinco ocupantes que llamó la atención al sobrepasar al móvil policial.

Cuando los agentes intentaron identificarlos , el conductor decidió escapar y emprendió la huida a gran velocidad en dirección este a oeste.

Durante la persecución, el vehículo realizó maniobras imprudentes, incluyendo sobrepasos indebidos y el cruce de un semáforo en rojo en la intersección con calle H. Canale.

Riesgo en plena vía pública

La peligrosa conducción generó un serio riesgo para otros automovilistas que circulaban por la zona, lo que obligó a desplegar un operativo más amplio.

Ante la situación, se activó un operativo cerrojo con la participación de distintas unidades policiales para lograr detener la marcha del vehículo.

El operativo cerrojo y las detenciones

Finalmente, el despliegue permitió interceptar el auto y reducir a sus cinco ocupantes.

Por disposición de la fiscal de turno, todos fueron aprehendidos por el delito de resistencia a la autoridad, mientras que el vehículo quedó secuestrado.

Cómo sigue la causa

Tras el procedimiento, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se avanza con la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.

Desobedeció una orden judicial, huyó y chocó un patrullero

Un hombre que en diciembre pasado protagonizó una peligrosa persecución por las calles de Fernández Oro fue condenado a cumplir una pena de prisión efectiva, tras admitir su responsabilidad en una serie de delitos que incluyeron la violación de una orden judicial vigente en un contexto de violencia de género.

La sentencia se dictó en el Foro Penal de Cipolletti, donde el imputado reconoció haber incurrido en el delito de desobediencia a una orden judicial en concurso real con resistencia a la autoridad y daño calificado, en carácter de autor.

El hecho que derivó en la condena ocurrió el 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:45. Según detalló el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el hombre se presentó en la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dictada en el marco de una denuncia por violencia de género.

La situación fue advertida por la mujer, quien dio aviso a la Policía. Al arribar el primer móvil al lugar, el imputado decidió huir en su vehículo particular, dando inicio a una persecución a alta velocidad que atravesó distintos sectores de Fernández Oro.

Durante la fuga, el conductor no solo desobedeció las órdenes de detención, sino que además protagonizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo tanto su vida como la de terceros. En la intersección de Bahía Blanca y Los Rosales, impactó contra un patrullero, provocándole daños de consideración en la parte delantera. Lejos de detenerse, continuó la marcha.

La persecución continuó hasta las inmediaciones de las calles Iguazú y Primeros Pobladores, en cercanías de una zona comercial de la localidad. Allí, un móvil policial logró impactar desde atrás al vehículo con el objetivo de detener su marcha. Como consecuencia, el rodado giró sobre sí mismo y el motor se apagó.

Lejos de desistir, el imputado descendió del vehículo e intentó escapar a pie. Sin embargo, fue reducido a los pocos metros por personal policial que participaba del operativo.