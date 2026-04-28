Despidieron al chofer del Koko que le provocó una fractura a una pasajera

La mujer sufrió una lesión grave en una vértebra al saltar de su asiento cuando el chofer pasó a alta velocidad por un badén. La víctima espera una cirugía.

El chofer del KoKo se desvió de su recorrido para solicitar ayuda en el cuartel de Bomberos de Fernández Oro.

Un accidente que tuvo lugar en un colectivo y le provocó heridas graves a una pasajera motivó una acción judicial . Una docente que viajaba en el transporte de pasajeros KoKo sufrió una “fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral” cuando el chofer frenó bruscamente el vehículo . La mujer inició acciones legales y la Justicia de Río Negro condenó a la empresa de media distancia.

El hecho ocurrió cuando la mujer de 55 años se subió a la unidad en Cervantes para trasladarse hacia su trabajo en Mainqué. La docente abonó su pasaje y avanzó por el pasillo buscando un asiento disponible. A los pocos metros de iniciado el recorrido sobre la Ruta 22 , el conductor realizó una frenada repentina.

A partir de la repercusión del caso, la empresa de transportes KoKo confirmó el despido del chofer debido a la gravedad del episodio. Según informaron los testigos del hecho, el chofer circulaba a gran velocidad y no redujo la marcha al pasar por el badén, lo que provocó que los pasajeros se elevaran de sus asientos y que la mujer cayera violentamente al suelo de la unidad.

Sin embargo, la víctima denuncia faltas de respuestas por parte de la empresa y de acompañamiento económico en la cirugía que debe afrontar.

Ante la emergencia, fue necesaria la intervención de un pasajero para obligar al conductor a abandonar el recorrido habitual y llevar a la mujer a un centro de salud. Los reclamos de los demás pasajeros derivó en el desvío de la unidad hacia el cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro, quienes trasladaron a la mujer hasta el Hospital Carlos Rais y fue asistida por el personal médico.

Paciente del Koko La mujer que se accidentó en el Koko está internada en Roca. Foto Inforo.

La mujer cayó de espaldas al suelo

Según indicaron testigos del hecho, el conductor no redujo la velocidad al cruzar por el badén, ese movimiento brusco provocó que la pasajera cayera de espaldas contra el piso de ómnibus. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes intervinieron de inmediato para asistirla.

Colectivo Koko Archivo LMCipolletti

Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta llegar a Mainqué, donde el chofer la dejó frente a la sala de primeros auxilios de la localidad. Tras recibir asistencia médica, los profesionales le confirmaron que la mujer sufrió una fractura de vértebras que le dejó secuelas.

A partir de ese diagnóstico, la pasajera inició una demanda por daños y perjuicios. El reclamo incluyó daño físico, gastos médicos, daño moral y psicológico. La empresa reconoció el episodio pero intentó desligarse de la responsabilidad. La firma argumentó que la caída se produjo por una supuesta falla de la pasajera al no sujetarse adecuadamente.

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La empresa reconoció el hecho, pero intentó desligarse

En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque rechazó los montos reclamados. Sin embargo, la sentencia analizó el caso bajo el criterio de responsabilidad objetiva del transporte.

El fallo sostuvo que la empresa sólo podía eximirse de la responsabilidad si demostraba una causa ajena, en la cual la pasajera debía probar el hecho y el daño. A partir de testimonios y una pericia accidentológica, se acreditó que la caída estuvo directamente vinculada a la maniobra brusca del conductor, descartando cualquier culpa de la víctima.

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La mujer espera una cirugía clave

En cuanto a los daños, la jueza reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. También admitió el daño extrapatrimonial por las molestias, limitaciones y el impacto en la vida cotidiana durante la recuperación, aunque rechazó el daño psicológico por falta de pruebas.

Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y dispuso la condena concurrente de la empresa de transporte y su aseguradora, quienes deberán afrontar el pago de la indemnización correspondiente.

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Sin respuestas por parte de la empresa KoKo

En ese contexto, la familia de María Roldán atraviesa una completa situación económica al afrontar los gastos médicos de la internación y de la futura intervención quirúrgica. La cirugía será determinante para la recuperación de la paciente y de su calidad de vida.

Sin embargo, todavía esperan respuestas por parte de la empresa de transportes KoKo para ofrecer su colaboración en el pago de los gastos médicos y garantizar que la lesión provocada en el colectivo, no pase a mayores.