Fredy, la vida dedicada a calmar el dolor ajeno ante la muerte: "Mi prioridad es contener a esos familiares"

Ya prestó más de 5 mil servicios en casi 40 años en la funeraria. Respeto, empatía y dedicación. Está mejor tras el violento asalto y repasa su historia.

Su trabajo no es para cualquiera. La mayoría lejos está de envidiarle su loable tarea diaria , que es vista por gran parte de la sociedad como un empleo angustiante y deprimente. Es que pocos son capaces, mental y humanamente, de convivir con el dolor ajeno , de contener a ese vecino que acaba de perder a un ser querido con total empatía y sensibilidad .

Por suerte, en Cipolletti , lo tenemos a él: Alfredo Enrique Sarhan (61 años) o simplemente Fredy , como se lo conoce popularmente. El hombre que se ganó el cariño de la ciudad entera por su respeto, solidaridad y dedicación en situaciones tan delicadas.

En una muestra de su seriedad profesional y compromiso con la comunidad, acepta la charla con LM Cipolletti pero, en sintonía con la línea editorial, pide “ no ahondar en demasiados detalles porque debo ser reservado y leal a mi gente”.

“Me han tocado soportar momentos muy difíciles, extremos, lo peor lo he vivido, por ejemplo en accidentes… Pero no viene al caso puntualizar. Sí digo dos cosas: una es que hay que tener agallas para sobrellevarlas, entereza psíquica y física. Y lo otro es que mi prioridad es el trabajo, incluso por encima de mi entorno íntimo están esas familias que necesitan contención”, asegura con orgullo en la puerta de Empresa Diniello, la funeraria en la cuál se desempeña.

FREDY DINIELLO ALFREDO ENRIQUE SARHAN ECP (11) Estefania Petrella

Y agradece la comprensión de su propia familia, a la que ha relegado más de una vez para cumplir con sus obligaciones y no fallarles a “los que acaban de perder a un pariente o amigo, que están como bloqueados y necesitan una mano”.

Esa frase lo pinta de cuerpo entero al esposo de Mariela (“36 años de casados y muy felices”) y papá de Alfredo (35) y Feres (29). Así es Fredy y por eso lo quieren tanto en nuestra ciudad.

“Sin el apoyo de ellos no hubiera durado casi 40 años como llevo en este laburo. He pasado de largo fechas clave, ya sea nacimientos, cumpleaños, perdidas cercanas, para no abandonar a los clientes o dolientes como se le dice técnicamente. Es una tarea muy demandante en el que tenés que brindarte por completo”, confiesa este señor que hace un culto de la bondad en otra inequívoca prueba de vocación.

Cómo es su trabajo, paso a paso

“Desde el momento que se acerca un familiar a solicitar el servicio, me ocupo de la contención, de charlar de la forma más distendida posible, de valorar que detrás de esa familia hay una historia que se acaba de ir… Mi abuela libanesa vino a los 13 años escapando de la guerra, entonces la despedida, tras semejante historia, tenía que ser lo más hermosa posible. Es lo último que le vas a brindar a un ser querido, un momento único para siempre”, explica reflejando una vez más el empeño que le pone para que ese último adiós se torne más llevadero y se le otorgue la importancia que merece.

Consciente de que las personas, en medio del drama y en completo estado de shock, muchas veces no se encuentran en condiciones de decidir por sí solas, “los aconsejo y rumbeo con total paciencia, como debe ser”.

“Por ejemplo te dicen ‘quiero hacer despedida con los íntimos, con los amigos, cuánto tiempo recomendás, qué hacer, ¿velarlo cuántas horas?, ¿sepultarla en cementerio local o cremarla? A veces no lo tienen tan en claro, de acuerdo a la experiencia uno los va asesorando”, dice con su hablar pausado y cruzado de brazos. Claro, para él ya es natural dar una solución a cuestiones tan complejas y privadas.

¿Sepultura en el cementerio de Cipolletti o crematorio?

Fredy dio pie a la consulta. Y se la jugó con la respuesta.

“Siempre digo que es muy personal, si bien el 90 % de la gente quiere la cremación, porque lo da como un ciclo cerrado, cuando fallecieron mis padres opté por sepultura en tierra. Luego queda el recuerdo de cada persona, el sentimiento va en el corazón, eso es lo que queda para siempre y verdaderamente importa”, reflexiona y no para de recibir saludos de los transeúntes que pasan por la calle Teniente Ibáñez.

Estima que intervino en “5 mil o 6 mil” casos de fallecidos de Cipolletti y la zona (“a un promedio de 150 por año”). Maquilla el dolor con su amabilidad…

FREDY DINIELLO ALFREDO ENRIQUE SARHAN ECP (12) Estefania Petrella

Suele ir con el chofer o solo a retirar al difunto al sanatorio o su propia casa, “lo preparo, lo traigo, lo velo y luego lo llevo a donde decida su entorno”, siempre con la misión de que para “su familia sea menos traumático. Hoy se acostumbra a mostrar una última imagen linda de la persona, así que hay que tratar de mantenerlo prolijo”.

Casos cercanos que lo marcaron

Particularmente lo que más le costó fue “realizar el servicio de mi querida abuela”. “Yo venía de un accidente en provincia de Buenos Aires, con 4 personas fallecidas de Cipolletti que había ido a buscar. Fue en el año 93 y cuando regreso resulta que había muerto mi abuelita… Me tocó hacer el servicio de mi nona, fue triste”, evoca con pesar.

“Los de mis padres fue distinto, estuve en la vereda de enfrente, como cliente. Ahí te das cuenta, cuando estás participando, de lo que yo hago particularmente”, dice y mira por primera vez la hora pues tiene compromisos pendientes en la tarde del viernes.

Su historia personal

Nació en Valcheta pero la vida lo llevó por distintos y numerosos lugares. Hasta los 13 vivió en Ramos Mexía y “como no había secundario, me fui dos años a San Antonio Oeste, a una escuela hogar donde cursábamos el Industrial”.

En 1980 se mudó junto a sus padres a Cutral Co y en 1984 se fue estudiar a Bahía Blanca. En el ‘88 empezó a trabajar en Diniello hasta el día de hoy.

“Entré por una relación familiar con el dueño. Al principio estuve en el centro de cómputos de la empresa, en Neuquén y de a poco fui conociendo el oficio. Viví en Roca un año, me casé y me radiqué en Cipolletti”, completa el detalle de su extenso recorrido.

En una pausa en la entrevista recomienda “probar la comida y postres árabes que hace mi esposa, todo a pedido en forma artesanal”.

El amigo de todos recibió gran apoyo tras sufrir violento asalto

Súper conocido, Alfredo destaca el afecto que recibe a menudo de los vecinos de Cipolletti. “Trabajo el dolor y uno no se da cuenta que con tantos años en el mismo lugar va cosechando amigos, es común que la gente me llame y me diga ‘mirá papá -o mamá- falleció’… Se hace más llevadero cuando hay confianza, la gente misma solicita tu prestación, te retribuyen en solicitar un nuevo servicio. Igual no me quiero colgar las medallas, es un gran equipo el de la empresa”, reparte elogios.

Ataque Fredy 5

Hace poco, el 10 de mayo, fue víctima de un violento asalto. Mientras caminaba hacia la funeraria dos delincuentes lo golpearon brutalmente en la cabeza con un elemento metálico para robarle.

“Cuando me pasó lo del robo, tanta gente que me ha llamado, me ha escrito, me ha demostrado su cariño… Es lo más hermoso dentro de la empresa. No me lo imaginé nunca que podía pasarme eso, fue de la nada. Me preocupa el tema de la inseguridad y agradezco a Dios estar con vida para poder contarla”, rescata del mal trago vivido.

Le apasiona tanto lo que hace que duda en jubilarse cuando, en cuatro años, llegue el momento. “Me gusta esto porque lo llevo en la sangre, será una decisión difícil que tomaré sobre la marcha”, finaliza. Fredy, el que convierte las pesadillas de la ciudad en un momento más llevadero. ¡Gracias totales!