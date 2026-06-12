Fin de semana largo con opciones para todos: la agenda completa

Cipolletti comienza a su fin de semana largo con múltiples actividades para todas las edades y gustos. Teatro, ferias, cine y bailes.

El fin de semana largo en Cipolletti , atravesado por el feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes, llega con una agenda intensa que combina espectáculos, cine, ferias, actividades al aire libre y propuestas musicales. Durante tres días, la ciudad ofrecerá alternativas para públicos diversos, con opciones tanto gratuitas como aranceladas y espacios pensados para el disfrute en familia, con amigos o en pareja.

La actividad comenzará el viernes por la tarde con una propuesta orientada a toda la familia. A las 19, en La Caja Mágica Teatro, se presentará “ El Explorador ”, un espectáculo que combina música, humor y participación del público. La obra invita a grandes y chicos a sumergirse en un viaje de emociones y aprendizajes, con canciones reconocidas y momentos interactivos que buscan despertar el niño interior. El show se posiciona como una de las principales alternativas para quienes buscan una experiencia compartida y emotiva.

En paralelo, desde las 18, el Complejo Cultural Cipolletti renovará su cartelera cinematográfica con tres propuestas bien diferenciadas. Por un lado, se proyectará una nueva entrega de “ Scary Movie ”, destinada a mayores de 18 años, que retoma el estilo irreverente y paródico de la saga. También estará en pantalla “ Amarga Navidad ”, un drama centrado en el duelo y los procesos emocionales tras la pérdida de un ser querido. Para el público familiar, se suma “ Toy Story ”, con una nueva aventura de los personajes clásicos que atraviesan el universo del juego y la tecnología.

La jornada del viernes cerrará con una propuesta artística en el Centro de Artes Visuales. A las 19.30 se inaugurará la muestra “Sensaciones”, de la artista Norma Contreras. La exposición propone una experiencia integral que combina pintura, poesía y música de piano en vivo. Con una fuerte carga simbólica, las obras invitan a la introspección y al encuentro con las emociones, en un recorrido donde se entrelazan distintas expresiones artísticas.

E.C.P LA CAJA MAGICA (9) La Caja Mágica tendrá funciones este viernes y sábado. Estefania Petrella

Sábado: feria, yoga y una noche con múltiples opciones

El sábado estará marcado por actividades al aire libre y propuestas vinculadas al bienestar. Desde las 15 hasta las 19.30, el Parque Rosauer será escenario de la Feria de la Economía Social. El evento reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos, desde marroquinería hasta bijouterie. La feria se presenta como una oportunidad para fomentar el consumo local y fortalecer los circuitos de producción regional, en un entorno pensado para el paseo familiar.

Durante la mañana y gran parte del día, el Complejo Cultural Cipolletti albergará “Yogalma”, un encuentro organizado en el marco del Día Internacional del Yoga. La actividad, que se desarrollará de 10 a 18 con entrada libre y gratuita, incluirá talleres y prácticas de distintas disciplinas. La propuesta está abierta a personas de todas las edades y apunta a promover el bienestar físico y mental. Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, colchoneta o manta, y elementos personales para la práctica.

La noche del sábado ofrecerá dos alternativas destacadas. Por un lado, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será sede de la Fiesta Retro Tropical, a partir de las 21. Con la presentación de La Kombo Nueva Generación, el evento propone un recorrido por los grandes clásicos de la música tropical, en una velada pensada para el baile y la celebración.

En simultáneo, La Caja Mágica Teatro presentará “Bonyur Tailandia”, una comedia que apuesta al humor absurdo y los enredos. La obra relata la historia de un viaje que se transforma en una experiencia caótica, con personajes desopilantes y situaciones inesperadas. El espectáculo, que también tendrá funciones los días 20 y 27 de junio, se perfila como una opción ideal para quienes buscan una noche de risas.

ECP CENTRO (2) Las opciones en Cipolletti están dirigidas a públicos de todas las edades. Estefania Petrella

Domingo: feria, intercambio y cierre a pura cumbia

El domingo continuará con propuestas al aire libre. Desde las 16 hasta las 20, la Plaza San Martín volverá a albergar la Feria de la Economía Social, esta vez con la participación de foodtrucks que ampliarán la oferta gastronómica. Además, se sumará un espacio especial destinado al intercambio de figuritas del Mundial 2026, una actividad que convoca tanto a niños como adultos.

La jornada culminará con una propuesta musical de gran escala. A las 21, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será escenario de “La Cumbia Nos Amontona”, un espectáculo que reunirá a más de 30 artistas regionales en una sola orquesta. La Cumbiamba encabezará este show que promete una noche cargada de ritmo, energía y clásicos del género, consolidándose como el cierre festivo del fin de semana largo.