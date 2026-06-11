Más familias de Cipolletti podrían acceder a su terreno: qué anunció Alberto Weretilneck

El Gobernador se reunió con cooperativas del Distrito Vecinal Noreste y ratificó nuevas acciones para facilitar el acceso a lotes.

Alberto Weretilneck se reunió con las presidentas de distintas cooperativas para definir acciones que permitan facilitar el acceso a un terreno propio. Foto: Archivo.

El acceso a la tierra y la vivienda volvió a ocupar un lugar central en la agenda provincial. El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con las presidentas de las cooperativas de viviendas Cali, La Esperanza, La Unión del Sur y Emanuel para analizar el avance del Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti y definir nuevas acciones que permitan que más familias accedan a un terreno propio .

El encuentro sirvió para repasar el trabajo realizado durante los últimos años y proyectar nuevos pasos en uno de los procesos de expansión urbana más importantes de la ciudad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el acompañamiento a las cooperativas forma parte de una política orientada a ordenar el crecimiento de las ciudades y dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos: el acceso al suelo urbano .

“Estas cooperativas son parte fundamental del crecimiento de Cipolletti. Con organización, esfuerzo y compromiso lograron consolidar un sector muy importante de la ciudad, y desde el Gobierno Provincial vamos a seguir acompañando para que más familias puedan acceder a su terreno y construir su casa”, sostuvo Alberto Weretilneck.

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Según explicaron, la intención es avanzar con medidas que permitan transformar la demanda habitacional en soluciones concretas para cientos de familias que buscan proyectar su futuro en la ciudad.

El crecimiento del Distrito Vecinal Noreste

El mandatario provincial destacó que el acceso a la tierra requiere planificación, presencia del Estado y trabajo conjunto con las instituciones que representan a los vecinos.

“Río Negro tiene que crecer con planificación, con servicios y con oportunidades para las familias. No se trata solo de entregar un terreno, es ordenar el futuro de nuestras ciudades y acompañar a quienes quieren construir su hogar”, afirmó.

El Distrito Vecinal Noreste se consolidó en los últimos años como uno de los sectores de mayor crecimiento de Cipolletti, impulsado por el trabajo de cooperativas habitacionales y el acompañamiento estatal.

Un sector clave para el futuro de Cipolletti

Desde Provincia remarcaron que la experiencia del Distrito Vecinal Noreste representa un modelo de desarrollo urbano que busca integrar nuevos sectores, mejorar la calidad de vida de los vecinos y preparar a la ciudad para su crecimiento futuro.

En ese marco, el Gobierno ratificó que continuará trabajando junto a las cooperativas para ampliar las oportunidades de acceso a la tierra y avanzar en soluciones habitacionales para más familias cipoleñas.