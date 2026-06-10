Provincia modificó el plan de lotes con servicios: cuánto habrá que pagar ahora

El Gobierno cambió el esquema de financiamiento de Río Negro Suelo Urbano. Habrá cuotas diferenciadas según los ingresos de cada familia.

La nueva reglamentación no solo endurece los requisitos para ingresar, sino que también modifica el esquema de cuotas. Foto: Archivo.

El gobierno de Río Negro aprobó una profunda modificación del programa Río Negro Suelo Urbano , una iniciativa que busca facilitar el acceso a lotes con servicios para miles de familias. La nueva reglamentación no solo endurece los requisitos para ingresar, sino que también modifica el esquema de cuotas que deberán afrontar los adjudicatarios.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 570/26 y, según explicó el titular del IPPV, Mariano Lavin , el nuevo sistema busca adaptarse a la realidad económica de cada familia.

Uno de los cambios más importantes está vinculado al financiamiento de los terrenos.

Hasta ahora, las cuotas se calculaban entre el 10% y el 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). En la práctica, la cuota más baja rondaba los 36 mil pesos mensuales.

Con la nueva reglamentación, el piso se redujo al 5% del salario mínimo, por lo que algunas familias podrán acceder a cuotas de entre 20 mil y 25 mil pesos por mes.

Sin embargo, también se amplió el tope máximo. A partir de ahora habrá adjudicatarios que podrán pagar hasta el 50% del SMVM, lo que representa cuotas que actualmente rondan entre 160 mil y 170 mil pesos mensuales.

"Antes la cuota era del 10%, 20% y hasta 30% del salario mínimo. Hoy la modificamos y va desde el 5% para los ingresos más bajos hasta el 50% para quienes tienen mayor capacidad económica", explicó Lavin.

La explicación del IPPV

Desde el organismo remarcaron que el programa no está pensado como una solución habitacional completa, sino como una herramienta para acceder al suelo urbano.

Lavin sostuvo que el objetivo es permitir que las familias puedan pagar el lote mientras continúan alquilando o desarrollando su proyecto de vivienda.

"Una persona tiene que pagar su alquiler para vivir y además este lote. Después deberá construir su casa. Por eso las cuotas son extensas y buscan que más familias puedan acceder", señaló.

Actualmente, los planes de financiamiento pueden extenderse durante más de 160 cuotas.

Más controles y nuevas restricciones

La nueva reglamentación también incorpora mayores exigencias para los desarrollos urbanísticos.

A partir de ahora será obligatorio contar con un Plan Maestro de Infraestructura Básica antes de obtener las aprobaciones necesarias para avanzar con los loteos.

Además, el IPPV tendrá mayores facultades para supervisar obras, coordinar controles técnicos y verificar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos.

Quiénes no podrán acceder al programa

Otra de las novedades más relevantes es que quedarán excluidas las personas que tengan condenas o imputaciones firmes vinculadas a usurpaciones o tomas de tierras públicas o privadas ocurridas desde la sanción de la Ley K 5.474.

Desde el gobierno provincial señalaron que la medida apunta a garantizar un acceso ordenado y transparente a los programas de suelo urbano.

El objetivo: generar 12.000 lotes en cinco años

El programa Río Negro Suelo Urbano busca ampliar la oferta de terrenos con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica e infraestructura urbana.

La meta oficial es generar al menos 12.000 lotes en toda la provincia durante los próximos cinco años mediante convenios con municipios, cooperativas, mutuales, sindicatos e instituciones intermedias.

Con los cambios aprobados, el Gobierno apuesta a fortalecer los controles, ordenar el crecimiento de las ciudades y ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para las familias rionegrinas.