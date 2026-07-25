Polémica por venta de medicamentos en supermercados y kioscos: La tajante postura de farmacéuticos de Río Negro

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro advirtió sobre los "riesgos para la salud" en declaraciones a LM Cipolletti . Vos, ¿qué opinás?

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro , Alejandra Fanloo , rechazó de manera contundente la iniciativa nacional que busca habilitar la comercialización de medicamentos por fuera de las farmacias, en supermercados y kioscos . Advirtió sobre los graves riesgos para la salud pública y el peligro de promover las promociones "2x1".

En diálogo con LM Cipolletti , la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Río Negro, expresó su firme postura en desacuerdo con el proyecto del Gobierno Nacional que pretende autorizar la venta de medicamentos de venta libre en quioscos, supermercados y plataformas de internet.

Fanloo recordó que, en el ámbito provincual, la normativa es clara y protectora: "En la Provincia de Río Negro tenemos legislación propia que prohíbe la venta de medicamentos fuera de la farmacia" , remarcó, enfatizando que la medida vulnera el marco regulatorio vigente.

El riesgo de las promociones y los efectos adversos

Uno de los ejes centrales de la preocupación radica en la seguridad del paciente y en la falta de un profesional calificado para orientar el consumo. "Estamos en desacuerdo; no da la seguridad al paciente de la procedencia de la medicación y puede traer problemas", advirtió la referente del sector, desmitificando además la idea de que los medicamentos de venta libre son inofensivos.

"Cualquier medicamento de venta libre también tiene sus efectos adversos y contraindicaciones que no las puede saber una persona que no es profesional y tampoco es un empleado de farmacia que está asesorado por un farmacéutico", señaló Fanloo.

A su vez, cuestionó duramente la posibilidad de que los medicamentos sean sometidos a las dinámicas del comercio masivo, como ofertas y descuentos por cantidad: "Es riesgoso comprar algo si se lo ponen al alcance y en oferta, con el 2x1 y todo lo que llevan las promociones. Hay que tener cuidado, todo medicamento tiene su riesgo".

Trazabilidad, conservación y la venta online

La titular del Colegio de Farmacéuticos resaltó el rol indispensable que cumple la farmacia para garantizar la cadena de custodia de las drogas, algo que no puede garantizarse en una góndola comercial ni en el entorno digital.

"El medicamento tiene conservaciones específicas y un manejo adecuado que va directo del laboratorio a la mano del paciente. Todo eso se perdería", alertó. Respecto al comercio electrónico, mantuvo la misma firmeza: "Con las ventas online es lo mismo; no puede ser libre, surge a partir de la necesidad de un paciente".

Por último, Fanloo hizo un llamado a los legisladores para priorizar la salud pública por encima de los intereses comerciales y promover un trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema:

"El medicamento no puede ser tratado como una mercancía más del mercado. Es un bien social, una seguridad en la salud pública y hay que manejarlo con ese cuidado. Los que hacen las leyes deben asegurar la salud de la población y trabajar para su cuidado. Tenemos que trabajar en forma conjunta para asegurar que los medicamentos lleguen de la mejor forma posible a la persona que los tiene que consumir", concluyó.