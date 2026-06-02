Alberto Weretilneck reconoció a los bomberos voluntarios y prometió más apoyo a los cuarteles

En su día, el Gobernador reconoció la labor de los cuarteles de toda la provincia y prometió seguir acompañándolos con más apoyo y recursos.

El Gobernador de Río Negro destacó el trabajo de los Bomberos Voluntarios en su día. Foto: Gentileza.

En el Día del Bombero Voluntario , el gobernador Alberto Weretilneck dedicó un mensaje de reconocimiento a quienes integran los cuarteles de Río Negro y arriesgan su vida para asistir a la comunidad en situaciones de emergencia.

A través de sus redes sociales, destacó la vocación de servicio de hombres y mujeres que intervienen en incendios, accidentes y rescates en distintos puntos de la provincia, y aseguró que el Estado debe continuar fortaleciendo su trabajo .

Weretilneck puso el foco en el compromiso que implica ser bombero voluntario y valoró la decisión de quienes destinan parte de su vida al servicio de los demás.

"Hay decisiones que definen a una comunidad. Y ser bombero voluntario es una de las más grandes: elegir estar cuando hay peligro, cuando una familia necesita ayuda o cuando una emergencia golpea a una comunidad y hay que salir a responder", expresó.

image

El mandatario sostuvo que la tarea de los bomberos trasciende cualquier reconocimiento simbólico y merece un respaldo permanente.

El reconocimiento a quienes enfrentan las emergencias

El Gobernador destacó el trabajo que realizan los cuarteles en cada rincón de la provincia, desde la cordillera hasta la estepa.

"En los incendios, en las rutas, en la montaña, en la estepa y en cada emergencia, nuestros bomberos voluntarios ponen el cuerpo para defender lo más importante: la vida, los hogares y la tranquilidad de nuestra gente", señaló.

Las palabras cobran especial relevancia en una jornada marcada por el enorme operativo desplegado para combatir el incendio que afecta al depósito de La Anónima en Cipolletti, donde trabajan dotaciones de distintas localidades de la región.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA TARDECITA CON EL CELULAR ECP (5) Estefania Petrella

La promesa de seguir acompañando a los cuarteles

Weretilneck afirmó que el acompañamiento a los bomberos voluntarios debe sostenerse como una política pública permanente y no limitarse a una fecha conmemorativa.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando junto a las asociaciones para fortalecer su capacidad operativa y atender las necesidades de cada cuartel.

“Todavía falta, pero el rumbo es claro”

El mandatario reconoció que aún existen desafíos por delante, aunque ratificó el compromiso de seguir apoyando a quienes cumplen una tarea esencial para la sociedad.

"Sabemos que todavía falta. Pero el rumbo es claro: estar cerca de cada cuartel, escuchar sus necesidades y seguir acompañándolos con hechos", concluyó.

En una provincia donde los bomberos voluntarios son protagonistas en incendios forestales, siniestros viales y emergencias de todo tipo, el reconocimiento llega como un homenaje a una labor silenciosa que salva vidas todos los días.