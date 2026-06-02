Cuánto tiempo durará el incendio en el depósito de La Anónima: la respuesta de Bomberos preocupa

Tras más de doce horas de combate, el fuego sigue activo. La enorme carga de mercadería y el riesgo de derrumbes complican las tareas.

El techo colapsó en una importante porción del edificio y otro sector presenta riesgo inminente de derrumbe.

El devastador incendio que destruyó el depósito de La Anónima en Cipolletti seguía activo después de más de doce horas de trabajo ininterrumpido de los equipos de emergencia. Aunque las llamas fueron contenidas y no existe riesgo de propagación a inmuebles cercanos, los bomberos advirtieron que el operativo podría extenderse durante varios días .

Las impactantes columnas de humo , visibles desde distintos puntos de la región, y las explosiones que se escucharon durante gran parte de la jornada reflejaron la magnitud de un siniestro que ya es considerado uno de los más importantes de los últimos años en la ciudad.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Gonzalo Cardozo , explicó a LM Cipolletti que la complejidad del incendio está relacionada con las dimensiones del predio y la enorme cantidad de materiales almacenados en su interior.

"Es un sector muy grande, con mucha carga calorífica por su magnitud. Son más de 15 mil metros cuadrados de superficie cubierta", detalló en una entrevista por Radio7 de Neuquén.

A esto se suma que gran parte de la estructura sufrió severos daños. El techo colapsó en una importante porción del edificio y otro sector presenta riesgo inminente de derrumbe, una situación que impide que los brigadistas ingresen para atacar el fuego desde adentro.

El desafío ahora es enfriar el interior

Si bien el fuego se encuentra contenido, las mayores dificultades están en los sectores internos del depósito, donde todavía quedan focos activos a los que resulta muy difícil acceder.

Cardozo indicó que una vez controladas las llamas visibles comenzará una extensa etapa de enfriamiento para evitar reactivaciones.

"Nos queda todavía porque nos queda enfriar, sobre todo la zona más interna, donde no tenemos fácil acceso", explicó a este medio.

Por esa razón, los especialistas estiman que las tareas continuarán durante varios días hasta garantizar que no existan riesgos. Finalizando el enfriamiento estaríamos en condiciones, por lo menos, de desplegar un poco de material hacia adentro", detalló.

Un despliegue sin precedentes

El incendio movilizó a diez dotaciones de Bomberos de Cipolletti y refuerzos provenientes de Neuquén, Fernández Oro, Cinco Saltos, Centenario y Allen.

También participan efectivos policiales, Protección Civil, SIARME, personal de Edersa y Camuzzi, que colaboraron en el operativo y en el corte preventivo de los servicios.

El alerta se recibió pasada la medianoche de este martes. Cuando llegaron las primeras unidades, el fuego ya se encontraba completamente generalizado y avanzaba sin control dentro del enorme depósito ubicado sobre calle Tres Arroyos.

Daños millonarios y muchas preguntas

Aunque no se registraron personas heridas, el nivel de destrucción permite prever pérdidas millonarias.

En el lugar se almacenaban alimentos, electrodomésticos y distintos productos destinados a abastecer sucursales de toda la región.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA TARDECITA CON EL CELULAR ECP (4) Estefania Petrella

El Ministerio Público Fiscal informó que inició una investigación para determinar la causa que dio origen al incendio que destruyó el centro de distribución regional del supermercado La Anónima ubicado sobre calle Tres Arroyos 643 de Cipolletti.

De acuerdo a lo puntualizado por Fiscalía, los primeros indicios dan cuenta de que el fuego no habría sido originado de manera intencional, y que las llamas ingresaron al establecimiento desde una construcción colindante que se encontraba abandonada. Esa fue una de las hipótesis que se mencionaron insistentemente durante las horas de la mañana en el lugar del hecho.