La Fiscalía inició una investigación por el incendio que destruyó el depósito regional de La Anónima

La causa busca determinar las causas del grave siniestro. Los primeros indicios indican que el fuego provino del exterior. Una vez que esté sofocado en su totalidad iniciarán las pericias.

El fuego destruyó el depósito regional de La Anónima. La Fiscalía inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

El Ministerio Público Fiscal informó que inició una investigación para determinar la causa que dio origen al incendio que destruyó el centro de distribución regional del supermercado La Anónima ubicado sobre calle Tres Arroyos 643 de Cipolletti.

El siniestro se desató durante la madrugada de este martes y por su magnitud generó una enorme conmoción en la localidad y en la región, e incluso tuvo repercusión mediática a nivel nacional.

En el lugar se trabajó de forma conjunta con el personal de Bomberos Voluntarios, con la colaboración de dotaciones de cuarteles de distintas localidades del Alto Valle, la Policía, Protección Civil, la Brigada de Investigaciones e integrantes del Gabinete de Criminalística .

Fuego exterior, la principal hipótesis

De acuerdo a lo puntualizado por Fiscalía, los primeros indicios dan cuenta de que el fuego no habría sido originado de manera intencional, y que las llamas ingresaron al establecimiento desde una construcción colindante que se encontraba abandonada. Esa fue una de las hipótesis que se mencionaron insistentemente durante las horas de la mañana en el lugar del hecho. Se lo adjudicaba a personas en situación de calles que buscaron albergue en el lugar y que para paliar el frío realizaron una fogata que se descontroló. Incluso un video tomado por empleados del establecimiento muestra cuando intentaron evitar, arrojando agua con mangueras y utilizando extintores, que las llamas ingresaran al edificio.

Incendio deposito La Anonima 3 Estefanía Petrella

En el marco de la pesquisa, se tomaron entrevistas al personal de la empresa, entre ellos encargados externos e internos de la planta y de seguridad, quienes coincidieron en el relato sobre el inicio del siniestro.

También se trabaja en la recuperación de las imágenes de las cámaras de seguridad que estarían subidas a una nube virtual, dado que los equipos físicos donde se guardan las grabaciones (DVR) quedaron destruidos por completo.

Una vez sofocadas las llamas en su totalidad, iniciarán los trabajos de los peritos de bomberos para la confección de un informe preliminar de la situación.