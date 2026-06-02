Qué dijo La Anónima sobre el incendio que destruyó el depósito regional

La cadena de supermercados La Anónima emitió un comunicado oficial por el incendio que destruyó el depósito en Cipolletti. El lugar abastecía 30 sucursales.

En la madrugada de este martes , un incendio de grandes proporciones conmocionó a la región tras afectar severamente el centro de distribución de la firma La Anónima , ubicado en la calle Tres Arroyos de Cipolletti . Las llamas están contenidas, aunque en el interior del edificio hay múltiples focos de fuego.

El siniestro requirió el despliegue inmediato de múltiples dotaciones de bomberos de distintas localidades para controlar las llamas. Tras horas de incertidumbre respecto al impacto del evento, la voz oficial de la compañía rompió el silencio sobre el siniestro.

El depósito siniestrado no representa un eslabón menor dentro de la cadena comercial, sino que cumple una función estratégica sumamente delicada dentro de la red logística de la compañía. De acuerdo con lo manifestado por la empresa, en este centro neurálgico "se consolidaba de forma diaria la mercadería destinada al abastecimiento de más de 25 sucursales comerciales distribuidas en diversas ciudades de la región".

La inutilización temporal de este centro plantea un escenario complejo para la firma en la Patagonia norte. No obstante, las autoridades enfatizaron el éxito de los sistemas de evacuación rápida ante la emergencia.

Así se vio el incendio de La Anónima

El comunicado oficial y los daños materiales

A través de un comunicado, los representantes de la firma aclararon los resultados del incidente en términos humanos y estructurales. "Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva realizada de manera inmediata, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales", dictaminó el reporte institucional.

En contrapartida, la compañía reconoció el severo impacto edilicio, manifestando que deben "lamentar únicamente daños materiales de consideración en las instalaciones afectadas". El origen y las causas físicas que iniciaron las llamas serán motivo de una investigación.

Empleados de la firma afirmaron, de manera extraoficial, que el fuego comenzó fuera del depósito. En el sector en el que está emplazado del depósito regional de La Anónima, recientemente se desalojaron viejos galpones del ferrocarril en los que vivían 31 familias.

Posibles faltantes en la región: ¿Qué pasará con el abastecimiento?

La mayor incógnita que rodea el hecho se vincula con la continuidad de la provisión de productos en las góndolas locales. Respecto de esto, la empresa lanzó una advertencia clara para los próximos días: "Como consecuencia de este incidente, es posible que durante los próximos días algunas operaciones de abastecimiento y distribución se vean afectadas".

No obstante, llevaron tranquilidad a la población al asegurar que se pusieron en marcha los mecanismos de contingencia interna: "Desde el primer momento, la compañía activó sus protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera".

Agradecimiento a las fuerzas de seguridad y bomberos

Hacia el cierre del documento emitido, La Anónima manifestó su más profundo agradecimiento hacia el personal que arriesgó su integridad física durante el transcurso de la noche entera. La mención especial incluyó a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, extendiendo el reconocimiento a todas las autoridades locales, las fuerzas de seguridad y los diversos equipos de emergencia implicados.

Asimismo, la empresa destacó especialmente el compromiso y la dedicación de sus propios colaboradores, remarcando que actuaron con profesionalismo y responsabilidad ante la magnitud de la emergencia. Finalmente, aseguraron que la compañía "continuará colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro", las cuales serán establecidas mediante las pericias correspondientes en las próximas horas.