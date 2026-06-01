Cambios en el tránsito de Cipolletti: cortan una importante intersección por trabajos de gas

Desde este lunes y hasta el martes por la tarde habrá restricciones parciales en un importante cruce de la ciudad. Piden circular con precaución.

El corte parcial de tránsito comenzó este lunes 1 de junio y se extenderá hasta el martes 2. Foto: Archivo.

La Municipalidad de Cipolletti informó que desde este lunes 1 de junio y hasta el martes 2, a las 17, se realizará un corte parcial de tránsito en la intersección de Juan Domingo Perón y Arturo Illia .

La restricción vehicular se debe a una obra de conexión de gas que ejecuta la empresa privada CR Constructora , por lo que se verá afectada la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Según se informó, durante el operativo se llevarán adelante distintas intervenciones sobre la calzada, entre ellas:

Excavación mecánica.

Perforación de cañería.

Pretapada y tapada de la intervención.

Los trabajos demandarán maquinaria y personal en el lugar, motivo por el cual se dispuso el corte parcial para garantizar la seguridad de los operarios y de quienes transitan por la zona.

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Piden respetar la señalización

Desde la Secretaría de Obras Públicas solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización transitoria instalada en el sector y utilizar los desvíos indicados.

Además, recomendaron prever demoras y optar por vías alternativas mientras se desarrollen las tareas.

Hasta cuándo estará afectado el tránsito

De acuerdo con el cronograma previsto, la restricción se mantendrá hasta las 17 del martes 2 de junio, momento en que se estima la finalización de los trabajos y la normalización de la circulación en el sector.