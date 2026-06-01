Todo listo para la Expo Vocacional 2026 en Cipolletti: una guía para el futuro educativo

La Expo Vocacional de Cipolletti será marte y miércoles. Contará con más de 500 propuestas y se espera a más de 3000 estudiantes de Nivel Medio.

Comenzó la cuenta regresiva para la Expo Vocacional de Cipolletti : Conocer para elegir , un espacio diseñado especialmente para asesorarse, informarse y conocer la diversidad de ofertas educativas y académicas con las que cuenta la ciudad y la región. El evento se presenta como una oportunidad fundamental para orientar los proyectos de vida y formación de miles de personas.

La gran cita académica tendrá lugar el próximo martes 2 y miércoles 3 de junio , en un horario corrido de 8 a 18. El escenario elegido para albergar este importante encuentro regional es el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , ubicado en la calle Fernández Oro 57 . Durante ambas jornadas, las instalaciones recibirán a más de 500 propuestas educativas públicas y privadas de grado, post grado, tecnicaturas y oficios, entre otras alternativas vigentes.

Para esta edición, la organización proyecta contar con la participación activa de más de 3000 alumnos provenientes de diversas instituciones de la zona. Las autoridades recordaron que la entrada al evento es completamente libre y gratuita, haciendo extensiva la invitación a todo el público en general que desee evaluar las múltiples opciones formativas de la región.

Charlas de orientación vocacional en Cipolletti

Entre las diferentes actividades planificadas para este año, se llevarán a cabo charlas específicas sobre “Orientación Vocacional” destinadas principalmente a las Escuelas que visiten la Expo. Dichos encuentros estarán a cargo de Francisco Jesús Sevilla, Licenciado en Psicopedagogía, Especialista en Educación, Géneros y Sexualidades, y docente universitario, quien posee una vasta experiencia en el dictado de cursos, ponencias y talleres dedicados a la orientación vocacional.

Sevilla al respecto destacó: “En dichos talleres el objetivo está vinculado en generar un espacio de autoconocimiento y reflexión sobre habilidades, capacidades e intereses, de aquellas personas que asistan, vinculado también a los mandatos sociales respecto a carreras tradicionales que existen en el país dentro de lo que denominamos educación superior. También vamos a hablar de carreras de pregrado de menos de 4 años, y también de lo que tiene que ver con el cursado de formaciones con respecto a oficios”.

E.C.P EXPO VOCACIONAL (41).JPG Estefania Petrella

El especialista agregó además que la idea central de estos espacios es informar de manera clara sobre algún sistema de becas que existen a nivel público y privado, facilitando así el acceso y la continuidad pedagógica de los futuros ingresantes.

Cronograma de disertaciones en la Sala Teatro

A través de la Dirección municipal de Niñez y Adolescencias, organismo a cargo de la ejecución integral de la Expo, se informó que Francisco Jesús Sevilla brindará un total de 8 charlas (distribuidas en dos por turno) durante los dos días de la Exposición. Las citas están programadas rigurosamente a las 9 y las 11, y por la tarde a las 13.30 y 16.

Todas las disertaciones se realizarán en la Sala Teatro del CCC. Al respecto, los coordinadores señalaron que los cupos son estrictamente limitados según la capacidad de la Sala, por lo que se recomienda puntualidad a las delegaciones escolares y particulares interesados.

Un derecho estudiantil respaldado por el marco legal

La implementación de estas actividades de asesoramiento se brinda en el estricto marco de la Ley Nacional 25.575 y la Ley Provincial de Educación 26.206. Ambas normativas vigentes establecen con total claridad la necesidad de brindar orientación vocacional como un derecho fundamental de los estudiantes que transitan los últimos años de su educación media.

La orientación vocacional constituye una herramienta indispensable que busca ayudar a los estudiantes, sobre todo de los últimos años del secundario, a ir familiarizándose paulatinamente con el mundo laboral. Elegir una carrera universitaria, un oficio o una profesión, y transitar un proceso de orientación vocacional coordinado van estrictamente de la mano

. Por ello, a través de estas dinámicas se aplican mecanismos y herramientas específicas orientadas a guiar al futuro profesional a tomar una decisión trascendental y un posible camino de vida. Informarse detalladamente para saber cuál es la mejor opción resulta clave a fin de elegir las mejores alternativas profesionales de acuerdo a los intereses, capacidades y posibilidades de cada persona.