Evitan que ingrese a la cárcel de Cipolletti un paquete arrojado desde el exterior del penal: qué tenía

El envoltorio fue lanzado durante la madrugada del sábado hacia el interior del establecimiento penitenciario. De la rápida intervención de los agentes a la sorpresa.

La oportuna y rápida intervención del personal del Establecimiento de Ejecución Penal V de Cipolletti permitió frustrar el ingreso de distintos elementos ilegales al interior de la cárcel durante la madrugada de este sábado. El despliegue de seguridad impidió que un paquete con sustancias y dispositivos llegara a manos de los internos.

El inquietante hecho comenzó cerca de las 3 de la mañana , cuando un agente que realizaba tareas de vigilancia en uno de los puestos de control detectó a una persona merodeando a unos 50 metros del perímetro externo del penal.

Al advertir la presencia del efectivo, el sospechoso desoyó la voz de alto y arrojó un bulto que logró superar el cerco de seguridad justo antes de darse a la fuga. De inmediato se activó el protocolo de prevención y seguridad previsto para este tipo de situaciones.

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Mientras el individuo escapaba aprovechando la oscuridad de la zona, los agentes aseguraron el sector y comenzaron un rastrillaje exhaustivo dentro del predio.

Qué encontraron dentro del paquete

Pocos minutos después del inicio de la búsqueda, el envoltorio fue localizado detrás del pabellón C. La inspección del bulto se realizó bajo estrictas medidas de resguardo y contó con un registro audiovisual de todo el procedimiento para garantizar la legalidad de la prueba. De acuerdo con el informe oficial, el paquete estaba confeccionado de forma casera con una media gris. En su interior, los uniformados hallaron:

Tres papelillos para el armado de cigarrillos.

Dos bolsas con una sustancia en polvo de color blanco.

Un chocolate, un alfajor y café.

Un sobre con tres chips de telefonía móvil.

La presencia de los dispositivos de comunicación y de la sustancia sospechosa motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

cárcel paquete

Interviene la Justicia Federal

Tras ser notificada del hallazgo, la Justicia Federal dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados y ordenó la realización urgente de un narcotest sobre el polvo blanco. El análisis preliminar de orientación arrojó resultado negativo para cocaína. Sin embargo, la sustancia quedó bajo custodia para la realización de estudios químicos complementarios que permitan determinar con precisión su composición exacta.

Por el momento no se informaron detenciones en relación con el hecho. La investigación judicial y policial continúa abierta para intentar identificar y localizar al individuo que lanzó el paquete desde el exterior del establecimiento.