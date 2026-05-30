Trágico choque en la Ruta del Desierto: la víctima fatal era de Cipolletti

La mujer perdió la vida tras impactar contra un carretón que transportaba maquinaria hacia Añelo. El conductor permanece internado en grave estado.

El automóvil impactó contra el vehículo de gran porte que trasladaba una picadora de piedras con destino a Añelo.

Un impactante incidente vial se registró este viernes por la noche en la Ruta del Desierto , cuando un vehículo chocó contra un carro de transporte de gran porte que se dirigía hacia la localidad neuquina de Añelo. Una mujer oriunda de Río Negro falleció en el acto y el conductor del automóvil permanece internado en grave estado .

El hecho sucedió sobre la Ruta Provincial 20 , a la altura de kilómetro 267, en La Pampa. Dos personas oriundas de Cipolletti transitaban en un Toyota Corolla Cross cuando impactó desde atrás contra el vehículo de gran porte. El rodado mayor trasladaba maquinaria hidrocarburífera con destino a la zona petrolera de Vaca Muerta.

Como consecuencia del impacto, una mujer falleció en el lugar y el conductor del vehículo permanece hospitalizado por las graves heridas que sufrió.

Según informó Omar Sabaidini, jefe del Área Interior de la Unidad Regional Nº4 de la Policía, el choque se produjo por alcance entre el vehículo particular y el transporte de gran porte, que movilizaba una picadora de piedra con destino a Añelo.

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De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el impacto se produjo por alcance. Como consecuencia de la violenta colisión, la mujer de 67 años que viajaba en el automóvil perdió la vida en el lugar del hecho. Además, el conductor del vehículo resultó lesionado gravemente, lo que derivó en su traslado al hospital local y actualmente permanece internado en grave estado.

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El choque fue por alcance

Durante el operativo vial trabajó el personal policial de 25 de Mayo, equipos de emergencia y peritos criminalísticos para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro fatal.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Bolzán, quien asistió al lugar para supervisar las actuaciones judiciales correspondientes y determinar las responsabilidades en el trágico incidente vial.