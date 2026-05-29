Viajaban a Bariloche con cocaína oculta en el auto: Gendarmería detuvo a tres extranjeros

Gendarmería incautó más de 2,5 kilos de cocaína en la Ruta 3. El cargamento iba hacia Bariloche transportada por tres personas que fueron detenidas.

Tres personas fueron detenidas por transportar más de 2 kilos de cocaína.

Un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 3 , en jurisdicción de Bahía Blanca, dejó al descubierto un cargamento de más de dos kilos y medio de cocaína que tenía como destino final la ciudad de San Carlos de Bariloche . El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional y derivó en la detención de tres personas extranjeras que se desplazaban hacia la región patagónica.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 714, donde personal de la Sección Seguridad Vial “Villarino”, dependiente del Escuadrón 70 “Bahía Blanca” , interceptó un vehículo Fiat Fastback que había iniciado su recorrido en Villa Celina, en el conurbano bonaerense. Según se informó oficialmente, en el rodado viajaban tres ciudadanos de nacionalidades peruana , dominicana y venezolana que tenían como destino final la ciudad rionegrina, uno de los principales centros turísticos del país.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos sobre uno de los corredores viales más transitados hacia el sur argentino, utilizado tanto por turistas como por transporte de cargas.

cocaina destino bariloche 2 El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional en un control rutinario sobre Ruta Nacional 3.

El rol clave del can “Cumbre”

La inspección del automóvil tomó un giro determinante cuando intervino “Cumbre”, un can detector de narcóticos que integra la fuerza. El perro marcó de manera insistente sectores específicos del vehículo, lo que alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de sustancias ilegales ocultas en la estructura del rodado.

Ante esa señal, los efectivos intensificaron el control y procedieron a dar aviso a las autoridades judiciales para avanzar con una requisa más profunda.

Con la autorización de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, se realizó un registro minucioso del vehículo. Como resultado, los gendarmes hallaron tres paquetes rectangulares ocultos dentro del rodado.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2,557 kilogramos. El estupefaciente se encontraba distribuido de manera tal que buscaba evitar su detección en controles superficiales.

cocaina destino bariloche 3 Los tres sujetos, de nacionalidades extranjeras, fueron detenidos.

Destino final: Bariloche en la mira

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que el cargamento tenía como destino final Bariloche. Este punto refuerza la hipótesis de circuitos de narcotráfico que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con destinos turísticos de la Patagonia.

Bariloche, por su constante flujo de visitantes, aparece en distintas investigaciones como un mercado atractivo para la distribución de drogas. La utilización de rutas nacionales como la RN 3 evidencia la logística de traslado hacia el sur del país.

Por disposición del magistrado interviniente, los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos en carácter de incomunicados. Posteriormente, fueron trasladados a dependencias de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina. Además, se procedió al secuestro del estupefaciente, del automóvil utilizado para el transporte y de otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento contó con el apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Bahía Blanca, que trabaja en el análisis de la información recolectada. Ahora, la investigación busca determinar si los detenidos integraban una red más amplia dedicada al tráfico de drogas y si existen otros eslabones en la cadena de distribución.