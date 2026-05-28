Indignante: tiraron gas pimienta en plena clase y un estudiante recibió asistencia médica

El episodio se registró en una escuela secundaria durante el turno mañana. Una ambulancia del Siarme acudió rápidamente al lugar para asistir al alumno.

Un estudiante arrojó gas pimienta en el medio del aula, que les provocó irritación en los ojos de los estudiantes.

Un episodio de tensión se registró este mediodía en la Escuela Secundaria Río Negro N°8 de Viedma , cuando un alumno tiró gas pimienta dentro de un aula en el medio de una clase y el líquido les provocó irritaciones en las vías respiratorias y en los ojos de varios estudiantes. La situación se agravó rápidamente cuando uno de los alumnos tuvo que ser asistido por el personal médico del SIARME .

El hecho sucedió minutos después de las 12 horas en el establecimiento educativo ubicado sobre calle Guido y movilizó rápidamente al personal médico y agentes de la Policía de Río Negro , que acudieron al lugar de forma preventiva.

Según informó NoticiasNet, el adolescente sufrió un cuadro grave de irritación en los ojos, causado por la sustancia dispersada dentro del aula. El joven aspiró el gas pimienta y le provocó un ardor intenso en la nariz y garganta, acompañado por una tos persistente y lágrimas en los ojos.

La situación generó momentos de tensión y obligó a intervenir rápidamente a docentes y personal de la institución educativa.

esrn 8 El estudiante arrojó gas pimienta y provocó una irritación generalizada en los ojos y vías respiratorias de los alumnos.

La ambulancia llegó rápidamente a la ESRN N°8

Luego del alerta, una ambulancia asistió de inmediato a la escuela y el menor fue atendido dentro de la unidad sanitaria. Afortunadamente, el cuadro no pasó a mayores y los médicos lograron reducir la irritación, por lo que el joven pudo regresar a clases sin inconvenientes.

esrn El adolescente fue asistido dentro de la unidad sanitaria y pudo regresar a clases sin inconvenientes.

Por otro lado, el personal de la Comisaría Primera asistió al lugar de manera preventiva para controlar la situación y evitar mayores complicaciones en el interior del establecimiento educativo. Se desconoce la identidad del estudiante responsable de esparcir el líquido irritante y si recibirá sanciones por parte de las autoridades educativas por el episodio.

Pese a que el episodio sucedió sobre el cierre de la jornada educativa y no hubo otros estudiantes afectados de gravedad, la situación generó preocupación entre las familias y docentes de la comunidad educativa.