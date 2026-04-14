Robo a ambulancia en plena urgencia pone en riesgo la salud de una ciudad y el Siarme pide ayuda: "Desesperados"

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) necesita recuperar un elemento indispensable para funcionar. De qué se trata.

Una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias SIARME sufrió un indignante robo mientras el personal asistía a una emergencia en zona norte y ahora pide ayuda para recuperar elementos indispensables para su normal funcionamiento y que garantizan velar por la salud de los vecinos.

El insólito y preocupante hecho se registró en la medianoche del lunes en General Roca , en el radio que comprende calles Tránsito Toledo y Costa Rica. Según informó la jefa del Siarme , Alejandra García , la unidad acudió a un domicilio tras recibir una solicitud de asistencia.

Sin embargo, en un lapso de apenas cuatro minutos -el tiempo que el equipo permaneció dentro de la vivienda- autores desconocidos sustrajeron elementos del móvil.

Al regresar a la ambulancia, el personal constató el faltante de una radio de comunicación, herramienta clave para el funcionamiento del servicio, y un sello personal perteneciente a una de las enfermeras.

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Desde el organismo manifestaron su preocupación por lo ocurrido y remarcaron la importancia de recuperar los elementos robados, especialmente la radio, fundamental para la coordinación de emergencias en la ciudad.

Crece la desesperación en el Siarme

“Es terrible, estamos desesperados para ver si lo podemos conseguir”, expresaron desde el Siarme, al tiempo que solicitaron la colaboración de la comunidad.

En ese sentido, pidieron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el hecho o el paradero de los objetos sustraídos se comunique con las autoridades, con el objetivo de avanzar en su recuperación.

Nuevas ambulancias en Cipolletti

La explanada del hospital Dr. Pedro Moguillansky fue escenario en octubre pasado de la presentación oficial de las nuevas unidades que se incorporan al sistema público de salud de Cipolletti. Se trata de una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y una pick-up, que ya están disponibles para reforzar la atención y los traslados en la ciudad.

El intendente Rodrigo Buteler participó del encuentro y destacó el impacto de esta renovación en la salud pública local. “Llegaron las nuevas ambulancias que mandó el Gobierno provincial a todos los hospitales. Acá llegaron dos, tremendas están. Es un lujo y una gran mejora en el servicio de salud pública. La salud siempre es lo primero, y desde hoy estamos más cuidados en Cipolletti”, expresó.