El Siarme atiende a 13 personas con riesgo de vida cada día

El Siarme intervino en más de 180 infartos y paros cardiorespiratorios y más de 100 pacientes con un ACV. Funciona en Cipolletti, Roca, Viedma y Bariloche.

El Siarme cuenta con más de 100 profesionales para la asistencia médica de urgencia.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias ( Siarme ), que funciona en las principales ciudades, opera con un "semáforo" según la gravedad y, en lo que va del año, ya atendió más de 2.300 emergencias críticas (código rojo). Se trata de los pacientes en riesgo de vida.

En sus sedes de Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche se registraron en 2025 más de 3.400 urgencias intermedias (código amarillo) y casi 3.000 atenciones leves (código verde). En esos casos, la gravedad del cuadro que motiva una ambulancia no implica riesgo de vida para los pacientes.

Entre los casos de código rojo por patologías donde la velocidad de respuesta es decisiva, se atendieron más de 180 infartos y paros cardiorrespiratorios , y más de 100 episodios de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) .

Desde el ministerio de Salud resaltaron que "el 64% de las emergencias fueron resueltas en el lugar (con el paciente) recibiendo asistencia inmediata, sin necesitar un traslado y descomprimiendo las guardias e internaciones hospitalarias". Evitar la aglomeración de personas en las guardias es uno de los objetivos del Sistema, más allá de su función fundamental: acortar los tiempos de asistencia.

siarme.jpg El Siarme cuenta con más de 100 profesionales para la asistencia médica de urgencia.

“Cada día, en promedio, 13 rionegrinos recibieron asistencia en situaciones de riesgo vital y en todos los casos ha sido fundamental el recurso humano. El médico que va en una ambulancia tiene que ser el más entrenado porque debe hacer el diagnóstico y decidir en el menor tiempo los niveles de urgencia y esto es vital”, explicó el director del Siarme, Miguel Ledesma.

Otras patologías recurrentes son los accidentes de tránsito, con más de 1.300 intervenciones en la vía pública, y los intentos de suicidio, con más de 350 casos atendidos.

“La diversidad de causas demuestra que el Siarme no es sólo un sistema de traslados sino que es una red especializada de atención inmediata, capaz de contener, estabilizar y derivar según la complejidad de cada caso”, enfatizó Ledesma.

Es un servicio de emergencia de referencia en la provincia que está a disposición los 365 días del año las 24 horas del día. Su línea directa es el 911 y en lo que va del año realizó 8.742 auxilios en las bases de Viedma, Cipolletti, General Roca y Bariloche.

Ledesma destacó que “con más de 100 personas en el equipo que incluye médicos, enfermeros, choferes, administrativos y mantenimiento, el Siarme atiende un promedio de casi 1.500 emergencias por mes, en las cuatro ciudades rionegrinas de mayor población, consolidándose como el pilar de la atención prehospitalaria en la provincia”.

El Siarme sumará dos móviles más

La incorporación de dos unidades más de traslados permite reducir los tiempos de respuestas, contener y reforzar la cobertura de la zona a la que estén destinadas.

Actualmente, cuenta con una flota de nueve Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM). Las ambulancias cuentan con monitor multiparamétrico, cardiodesfibrilador portátil con registro y paletas pediátricas, marcapasos transitorio transcutáneo con catéter, set de punción o incisión cricotiroidea, set de vía aérea completa, equipamiento neonatal completo, entre otros elementos de última generación.