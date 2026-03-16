Imputaron al conductor que manejaba borracho en el choque fatal de la Ruta 22, pero seguirá en libertad

Está acusado por la muerte de un joven policía que circulaba en moto por la Ruta 22. Tenía 2,06 de alcohol en sangre y circulaba a alta velocidad.

El conductor fue imputado tras la muerte de Ángel Lautaro Monsalve﻿. Foto: Gentileza.

Un hombre fue formalmente imputado este lunes por la muerte de Ángel Lautaro Monsalve , ocurrida durante la madrugada del domingo en un trágico choque sobre la Ruta Nacional 22 . A pesar de la gravedad del caso, la Justicia resolvió que continuará el proceso en libertad, aunque con restricciones.

De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana a la altura de Cervantes , cuando el imputado conducía un Volkswagen Gol en sentido oeste–este.

Según detalló la fiscalía, el hombre manejaba de forma imprudente, sin el cuidado necesario para circular por una ruta nacional. Además, circulaba a 100 kilómetros por hora en un tramo donde la máxima permitida es de 80 .

Pero ese no fue el único agravante: el test de alcoholemia arrojó 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido.

En paralelo, Monsalve circulaba en motocicleta en sentido contrario. Por motivos que todavía son materia de investigación, el motociclista habría invadido el carril opuesto y en ese momento se produjo un impacto frontal —aunque excéntrico— contra el sector delantero izquierdo del auto.

Producto de la violenta colisión, el joven murió en el lugar.

Imputaron al conductor que chocó borracho en la Ruta 22

La fiscalía imputó al conductor por homicidio culposo agravado por conducir bajo los efectos del alcohol, figura prevista en el Código Penal cuando el conductor supera los límites permitidos de alcoholemia.

Entre las pruebas reunidas hasta el momento se encuentran el relevamiento realizado por el Gabinete de Criminalística, el test de alcoholemia practicado al conductor —quien no se resistió al procedimiento—, entrevistas a testigos y registros fotográficos del lugar.

Durante la audiencia, la defensa pública no planteó objeciones a la formulación de cargos.

Lo imputaron pero seguirá en libertad

Pese a la imputación, la fiscalía explicó que no existen riesgos procesales que justifiquen una detención preventiva. El hombre tiene domicilio fijado desde hace años, trabajo estable y una hija a la que mantiene económicamente.

Además, se constató que colaboró con el procedimiento policial inmediatamente después del hecho.

Por ese motivo, el juez de Garantías resolvió que el acusado continúe el proceso en libertad, aunque bajo ciertas condiciones: no podrá conducir ningún tipo de vehículo y no deberá cambiar su domicilio mientras avance la investigación.

En caso de incumplir estas medidas, la Justicia podría revocar su libertad provisoria.