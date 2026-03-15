Nueva tragedia en la Ruta Nacional 22: dos muertos en un choque en el acceso a Allen
Dos autos impactaron y fallecieron dos personas. Ocurrió en inmediaciones del puesto de Seguridad Vial. Investigan las causas.
Una nueva tragedia se produjo en la Ruta Nacional 22 en la zona del Alto Valle. Dos personas murieron en un choque entre dos autos que se produjo en el acceso a Allen, en proximidades al puesto de la Policía de Seguridad Vial.
El incidente vial, cuyas causas y mecánica aún no había sido establecido, fue protagonizado entre Volkswagen Suran y un Gol. Los ocupantes de este último vehículo, un hombre que sería oriundo de Brasil y una mujer, fallecieron producto del impacto.
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Mientras que un matrimonio que viajaba en la Suran, que serían oriundos de Bahía Blanca, sufrieron lesiones, informó el sitio Radio Slogan.
Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro, integrantes de Defensa Civil municipal y personal de Salud trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas. También se sumó el equipo del Gabinete de Criminalística, con el objetivo de efectuar los peritajes de rigor, que permitan reconstruir el hecho. El tránsito vehicular fue interrumpido por algunas horas para permitir la labor de los rescatistas. Luego lo derivaron por sectores de las banquinas.
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