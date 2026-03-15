Policiales LMCipolletti Tragedia Nueva tragedia en la Ruta Nacional 22: dos muertos en un choque en el acceso a Allen

Dos vehículos chocaron en la Ruta 22, en uno de los accesos a Allen, y murieron dos personas. Radio Slogan

Una nueva tragedia se produjo en la Ruta Nacional 22 en la zona del Alto Valle. Dos personas murieron en un choque entre dos autos que se produjo en el acceso a Allen, en proximidades al puesto de la Policía de Seguridad Vial.

El incidente vial, cuyas causas y mecánica aún no había sido establecido, fue protagonizado entre Volkswagen Suran y un Gol. Los ocupantes de este último vehículo, un hombre que sería oriundo de Brasil y una mujer, fallecieron producto del impacto.

Mientras que un matrimonio que viajaba en la Suran, que serían oriundos de Bahía Blanca, sufrieron lesiones, informó el sitio Radio Slogan.