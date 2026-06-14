Preocupación en Cipolletti: volcó una camioneta de una conocida empresa y hubo dos heridos en la Ruta 151

Ocurrió este domingo sobre Ruta 151, cerca de Catriel. Una camioneta de una firma cipoleña despistó tras una peligrosa maniobra entre camiones.

Ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas de este domingo, en la zona conocida como Bajada del Ceferino. Fotos: Radio Aspen.

Momentos de tensión se vivieron este domingo por la tarde luego de un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 151 , a la altura de Catriel , que involucró a una camioneta perteneciente a una reconocida empresa de Cipolletti .

Producto del siniestro, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital local , aunque afortunadamente se encontraban conscientes y fuera de peligro al momento de recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió cerca de las 19 horas en el kilómetro 131 de la Ruta 151 y tuvo como protagonistas a dos camiones y una camioneta utilitaria , que circulaban en el mismo sentido, de Norte a Sur.

Según se pudo reconstruir, el vehículo perteneciente a Ferrere e Hijos, empresa con sede en Cipolletti, viajaba con tres ocupantes e intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre un camión cargado con arena.

choque en Catriel

Sin embargo, sus ocupantes no advirtieron que otro camión que circulaba detrás estaba haciendo exactamente la misma maniobra, situación que derivó en un roce entre ambos vehículos.

La camioneta se llevó la peor parte

Tras el impacto lateral, la camioneta perdió estabilidad, se despistó y terminó volcando fuera de la ruta.

Como consecuencia del accidente, dos de los ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados preventivamente al hospital de Catriel para ser evaluados por personal médico.

Importante operativo y tránsito interrumpido

Debido al siniestro, el tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos mientras trabajaban en el lugar efectivos de Policía, personal de Tránsito, Salud, Bomberos y Protección Civil.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se desencadenó el accidente.

Otro impactante en la región: murió una persona

Otro trágico accidente conmocionó este domingo a la región luego de registrarse un fuerte choque sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro, en jurisdicción de Campo Grande.

Según la información preliminar que trascendió en las últimas horas, el siniestro involucró a una traffic destinada al transporte de trabajadores petroleros de la empresa Aesa y una motocicleta. Producto del impacto, una persona murió en el lugar.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni tampoco se confirmaron las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión.

La violencia del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en toda la zona. El siniestro fatal se registró a dos kilómetros de la base de la empresa OPS.